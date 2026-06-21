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"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

Виталий Кирсанов
21 июня 2026, 14:08
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По словам Мадяра, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".
Крым станет концом путинского режима, считает Мадяр
Крым станет концом путинского режима, считает Мадяр / коллаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, МАДЯР??

Что сказал Роберт Бровди:

  • Бровди попросил прощения перед украинцами
  • Сегодня московский Крым "лагает"

Кремль и сам российский диктатор Владимир Путин будут до последнего держаться за временно оккупированный Крым. Такое мнение выразил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".

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"При этом Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Дальше полный ПВОпад, пробивание остатков флота, остановка теневого, тотальное ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и так далее. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет", - подчеркнул Мадяр.

После этого Бровди попросил прощения перед украинцами, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях, из-за "постоянной тревоги, закрытых мостов и дорог, шум и стресс". Он порекомендовал им находиться подальше от военных объектов.

"Крым положит Москву – это точка психологического слома, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры рушатся внезапно – вспомните любой пример. Сегодня московский Крым "лагает"", - подытожил он.

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Удары по Крыму — новости по теме

Как сообщал Главред, 21 июня на территории Крыма были зафиксированы многочисленные взрывы, в частности в районе порта Керчи. Из-за угрозы перекрытия транспортных путей Россия была вынуждена изменить маршруты в этом регионе.

Также ранее сообщалось, что после ударов по мостам в Крым бензовозы сопровождают группы ПВО. Систематические атаки Сил обороны на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру оккупантов затруднили логистику противника на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.

Удары по НПЗ в РФ вызывают перебои в топливном секторе, особенно в европейской части страны, где сосредоточены крупнейшие заводы. Михаил Гончар отмечает, что из-за системных ударов уже сегодня работают лишь около 45% мощностей.

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О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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