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После атак на мосты бензовозы в Крым стали сопровождать мобильные группы ПВО - ISW

Виталий Кирсанов
21 июня 2026, 09:53
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Бензовозы, следующие в Крым, теперь движутся под охраной мобильных огневых групп после атак на южные мосты.
Удары по мостам усилили охрану топливных колонн в Крыму
Удары по мостам усилили охрану топливных колонн в Крыму / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): ТАСС, t.me/RBC_ua_news

Кратко:

  • Украинские силы регулярно наносят удары по маршрутам снабжения врага
  • Оккупанты изменили маршруты пассажирских поездов в Крыму

Планомерные атаки украинских Сил обороны на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру российских войск заметно осложнили логистику противника на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму. В условиях растущей угрозы со стороны беспилотников российская армия вынуждена усиливать защиту путей снабжения, задействуя дополнительные подразделения. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Командир одной из украинских артиллерийских батарей сообщил, что российские подразделения всё чаще испытывают проблемы с обеспечением войск на оккупированной территории Херсонщины.

видео дня

По его словам, украинские силы регулярно наносят удары по коммуникациям и маршрутам снабжения противника, препятствуя переброске личного состава, боеприпасов и других материальных ресурсов к линии фронта.

Аналитики ISW отмечают, что подобные действия уже оказывают негативное влияние на российскую логистику и способны снизить возможности РФ по подготовке новых наступательных операций.

Еще одним признаком возникших трудностей стало решение российского железнодорожного оператора Grand Service Express. 19 июня компания сообщила о временном изменении маршрутов пассажирских поездов, следующих в оккупированный Крым и обратно. На период ограничений составы будут курсировать только до Керчи из-за закрытия одного из участков железной дороги.

Причины введения ограничений официально не уточнялись. Однако эксперты ISW не исключают, что меры могут быть связаны с ударами по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу на территории оккупированного полуострова.

В отчете также подчеркивается, что российским военным приходится расходовать дополнительные силы и средства для защиты логистических маршрутов от атак украинских дронов.

В частности, 20 июня один из российских военных блогеров опубликовал снимки, на которых мобильные огневые группы сопровождают топливные грузовики, следующие в направлении оккупированного Крыма.

По оценке аналитиков ISW, необходимость выделять дополнительные подразделения для охраны колонн свидетельствует о возрастающем давлении на российскую систему снабжения и повышении уязвимости ключевых логистических маршрутов.

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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