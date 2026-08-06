Белые стены уходят в прошлое: 7 цветов, которые сделают дом визуально дороже

Читайте в материале:
- Какие цвета стен будут в тренде в 2026 году
- Какие оттенки могут заменить белый в интерьере
- Какие цвета лучше всего подойдут для спальни, кухни и ванной
Белые стены постепенно уходят в прошлое - современные интерьеры все чаще строятся на более теплых, глубоких и атмосферных оттенках. Задача пространства сегодня заключается не только в функциональности, но и в создании эмоционального уюта.
Именно поэтому дизайнеры советуют обратить внимание на цвета, которые меняют свое "звучание" в зависимости от естественного освещения, придавая интерьеру многослойность и характер, пишет Главред со ссылкой на House & Garden.
Грибной
Этот оттенок сочетает в себе черты бежевого, серо-коричневого и серого. Он мягко подчеркивает архитектурные линии, не придавая нежелательной желтизны. В сочетании с деревянным полом, льняной обивкой, натуральным камнем и чёрными металлическими акцентами грибной цвет создаёт современный и в то же время естественный интерьер.
Тёплый серый
Микс серого и бежевого выглядит особенно эффектно в просторных домах с открытой планировкой. Он придает глубину и гармонично сочетается с матовой латунью, дубовой мебелью и текстурированными тканями.
Приглушённый оливково-зелёный
Изысканный и в то же время спокойный оттенок, который дизайнеры рекомендуют использовать в гостиных, кухнях и спальнях. Он прекрасно смотрится рядом с мебелью из орехового дерева, ткаными текстурами и коврами из натуральных волокон, создавая ощущение гармонии с окружающей средой.
Терракотовый
Этот цвет придает интерьеру индивидуальность и уют. Он не отражает свет, а поглощает его, создавая глубокую атмосферу. Терракота удачно сочетается с известняком, дубом и изделиями ручной работы, подчеркивая аутентичность пространства.
Приглушенный серо-синий
Сдержанный, но изысканный оттенок, который в зависимости от освещения может выглядеть то голубым, то серым. Его рекомендуют использовать в ванных комнатах, спальнях и домашних офисах. Это современный способ заменить белый цвет, сохранив ощущение чистоты и легкости.
Кремовый/сливочный
Этот цвет снова стал модным благодаря своей универсальности. Он подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Кремовые стены особенно хорошо смотрятся в сочетании с мрамором, деревом и льном, создавая светлое и теплое пространство.
Угольный
Темные стены больше не считаются рискованным выбором. Угольный оттенок может стать нейтральным решением для столовых, кабинетов или комнат для общения. Его рекомендуют сочетать с деревом, многоточечным освещением и мягким текстилем, чтобы пространство оставалось комфортным и не слишком строгим.
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Об источнике: House & Garden
House & Garden - журнал и сайт о дизайне интерьеров, декоре, архитектуре, садах и стиле жизни.
Издание принадлежит крупной медиакомпании Condé Nast - той самой, которая выпускает Vogue, GQ и Architectural Digest.
На сайте публикуются статьи с идеями для интерьеров и ремонта, об оформлении сада, подборе мебели и декора, стиле жизни, рецептах и приёме гостей.
Журнал был основан в 1901 году в США как издание об архитектуре и домах. Позже его купил издатель Конде Наст, который превратил журнал в популярное издание о дизайне и интерьерах.
Американская версия прекратила выходить в 2007 году, но британская и международные версии продолжают существовать.
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