Белые стены уходят в прошлое: 7 цветов, которые сделают дом визуально дороже

Белый цвет на стенах больше не является безальтернативной классикой.

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Какой цвет стен выбрать - модные цвета интерьера / Коллаж: Главред, фото: House & Garden

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Белые стены постепенно уходят в прошлое - современные интерьеры все чаще строятся на более теплых, глубоких и атмосферных оттенках. Задача пространства сегодня заключается не только в функциональности, но и в создании эмоционального уюта.

Именно поэтому дизайнеры советуют обратить внимание на цвета, которые меняют свое "звучание" в зависимости от естественного освещения, придавая интерьеру многослойность и характер, пишет Главред со ссылкой на House & Garden.

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Грибной

Этот оттенок сочетает в себе черты бежевого, серо-коричневого и серого. Он мягко подчеркивает архитектурные линии, не придавая нежелательной желтизны. В сочетании с деревянным полом, льняной обивкой, натуральным камнем и чёрными металлическими акцентами грибной цвет создаёт современный и в то же время естественный интерьер.

Тёплый серый

Микс серого и бежевого выглядит особенно эффектно в просторных домах с открытой планировкой. Он придает глубину и гармонично сочетается с матовой латунью, дубовой мебелью и текстурированными тканями.

Приглушённый оливково-зелёный

Изысканный и в то же время спокойный оттенок, который дизайнеры рекомендуют использовать в гостиных, кухнях и спальнях. Он прекрасно смотрится рядом с мебелью из орехового дерева, ткаными текстурами и коврами из натуральных волокон, создавая ощущение гармонии с окружающей средой.

Терракотовый

Этот цвет придает интерьеру индивидуальность и уют. Он не отражает свет, а поглощает его, создавая глубокую атмосферу. Терракота удачно сочетается с известняком, дубом и изделиями ручной работы, подчеркивая аутентичность пространства.

Приглушенный серо-синий

Сдержанный, но изысканный оттенок, который в зависимости от освещения может выглядеть то голубым, то серым. Его рекомендуют использовать в ванных комнатах, спальнях и домашних офисах. Это современный способ заменить белый цвет, сохранив ощущение чистоты и легкости.

Кремовый/сливочный

Этот цвет снова стал модным благодаря своей универсальности. Он подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров. Кремовые стены особенно хорошо смотрятся в сочетании с мрамором, деревом и льном, создавая светлое и теплое пространство.

Угольный

Темные стены больше не считаются рискованным выбором. Угольный оттенок может стать нейтральным решением для столовых, кабинетов или комнат для общения. Его рекомендуют сочетать с деревом, многоточечным освещением и мягким текстилем, чтобы пространство оставалось комфортным и не слишком строгим.

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Об источнике: House & Garden House & Garden - журнал и сайт о дизайне интерьеров, декоре, архитектуре, садах и стиле жизни. Издание принадлежит крупной медиакомпании Condé Nast - той самой, которая выпускает Vogue, GQ и Architectural Digest. На сайте публикуются статьи с идеями для интерьеров и ремонта, об оформлении сада, подборе мебели и декора, стиле жизни, рецептах и приёме гостей. Журнал был основан в 1901 году в США как издание об архитектуре и домах. Позже его купил издатель Конде Наст, который превратил журнал в популярное издание о дизайне и интерьерах. Американская версия прекратила выходить в 2007 году, но британская и международные версии продолжают существовать.

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