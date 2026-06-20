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Привлекает гармонию и уют: назван лучший цвет для ванной по фэншуй

Анна Ярославская
20 июня 2026, 09:29
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Если грамотно оформить ванную комнату по фэншуй, то можно предотвратить потерю благополучия.
Лучшие цвета для ванной комнаты
Названы лучшие цвета для ванной комнаты / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Ванная комната требует особого внимания из-за активной силы воды
  • Символика белого тона помогает обострить чувства и держать порядок
  • Стихия дерева эффективно нейтрализует негативное влияние сантехники

Ванная комната в фэншуй считается пространством, где особенно активно циркулирует энергия воды. Именно поэтому выбор цветовой гаммы здесь играет важную роль. Правильные оттенки помогают сохранить баланс, создать ощущение чистоты, спокойствия и гармонии. Одни цвета способны усилить чувство уюта и расслабления, а другие — нарушить энергетическое равновесие помещения.

Главред разобрался, какой идеальный цвет для ванной комнаты.

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Лучшие цвета для ванной комнаты по фэн-шуй

В целом, нет однозначно хороших или плохих цветов по фэн-шуй для ванной комнаты. Выбор цвета — дело сугубо личное, поскольку обстоятельства у каждого человека разные.

Как пишет The Spruce, если вы работаете индивидуально с фэн-шуй-специалистом, он, скорее всего, оценит расположение ванной комнаты, а также типы энергии, которые вы лично хотели бы привлечь в свою жизнь. Также важно учитывать, какие цвета вам нравятся и какие ассоциации с ними связаны.

В целом, можно попробовать использовать несколько цветов в ванной комнате. Стоит обратить внимание, находит ли символика какого-либо из этих цветов отклик в вашей душе и привлекает ли вас какой-либо из них особенно.

Белый цвет

Если бы нужно было дать общую рекомендацию по лучшему цвету для ванной комнаты, это был бы белый. Хотя он может подойти не всем, во многих случаях он вполне уместен.

Белый цвет символизирует ясность и чистоту, а одна из целей современной ванной комнаты — очищение тела.

В обыденном смысле белый цвет может вызывать ассоциации с чистотой и непорочностью, поскольку он призывает нас поддерживать порядок.

Белый цвет также можно рассматривать как чистую, нейтральную палитру, которая позволяет нам обострить и соединиться со своими чувствами.

Ванная комната в белом цвете
Ванная комната в белом цвете / Фото: pexels.com

Синий цвет

Еще один способ взглянуть на фэншуй и цвет — довериться теории Пяти стихий. Например, синий цвет тесно связан с деревом — одним из пяти ключевых элементов фэншуй. Другой важный элемент — это вода. Ванные комнаты по своей природе неразрывно связаны со стихией воды, ведь через эту часть дома проходят все водопроводные трубы.

В работе с пятью стихиями мы часто опираемся на их созидательные, поддерживающие отношения друг с другом. Вода, к примеру, питает и взращивает дерево. Если вы хотите нейтрализовать негативную энергию, возникающую из-за постоянного оттока воды в ванной, добавление элемента дерева изящно трансформирует ее в легкую, возвышающую энергию ци.

Если вам по душе синий цвет, он станет прекрасным выбором для интерьера с сильным присутствием воды. Кроме того, синий цвет дарит ощущение покоя и способствует обновлению сил, поэтому его появление в ванной комнате поддержит атмосферу глубокого отдыха.

Ванная комната в голубом цвете
Ванная комната в голубом цвете / Фото: pexels.com

Зеленый цвет

Элемент дерева также неразрывно связан с зеленым цветом — цветом живых растений и деревьев. Как и в случае с синим, добавление зеленого в интерьер ванной комнаты активизирует стихию дерева, которую будет щедро питать вода.

Зеленый цвет несет в себе исцеление и поддержку, при этом его влияние во многом зависит от выбранного оттенка. Приглушенные, пастельные зеленые тона дарят расслабление и терапевтический эффект, в то время как сочные, яркие оттенки заряжают активностью.

Глубокий лесной зеленый привносит в пространство абсолютную гармонию и безмятежность.

Эксперты советуют: прислушайтесь к себе и выберите тот тон, который находит у вас наибольший отклик.

Ванная комната в зеленом цвете
Ванная комната в зеленом цвете / Фото: pexels.com

В целом, стоитвыбирать для ванной комнаты тот цвет, который нравится именно вам. Какой бы оттенок вы ни предпочли, он станет для вас лучшим фэншуй, если вы искренне его любите.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вам интересно, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.

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Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами.

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