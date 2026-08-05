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Популярная крупа может побить новую ценовую отметку: чего ждать уже в августе

Руслан Иваненко
5 августа 2026, 23:28
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Несмотря на сезонное подешевение, гречка может вновь подорожать уже в ближайшие недели.
Цена, крупа, гречка
Гречка может снова подорожать уже в августе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, sevnews.info

Кратко:

  • В июле гречка подешевела на 3,3% - до 76,67 грн/кг
  • Дальнейшего снижения цен эксперт не ожидает
  • В августе гречка может подорожать до 80–83 грн/кг

В Украине после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

По словам эксперта, в июле средняя розничная цена на гречку снизилась на 3,3% и составила 76,67 грн за килограмм. В то же время это не свидетельствует об изменении общей тенденции на рынке.

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"Ожидать дальнейшего подешевения не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья. В то же время потребительский спрос остается стабильным", - отметила эксперт.

Черемисина подчеркнула, что июльское подешевение, скорее всего, носит временный характер. Она пояснила, что рынок гречихи более чувствителен к изменениям урожайности, запасов и общей экономической ситуации, ведь производство этой культуры в Украине остается относительно небольшим.

Кроме того, на конечную стоимость продукции всё больше влияют производственные затраты.

"На формирование розничных цен всё большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда", - пояснила учёная.

По прогнозу эксперта, в августе цены могут вырасти на большинство видов круп, однако наиболее заметное подорожание ожидается именно на гречку. По ее оценкам, стоимость крупы может увеличиться на 3–5% и достичь 80–83 грн за килограмм. Другие виды круп, согласно прогнозу, будут дорожать более умеренными темпами в соответствии с сезонной рыночной динамикой.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Грозит ли Украине дефицит продуктов

Экономист Олег Пендзин прокомментировал опасения относительно возможного дефицита продуктов на фоне заявлений о сложной зиме и вероятной эскалации войны. По его мнению, оснований ожидать нехватки продовольствия пока нет.

По словам эксперта, главный риск для украинцев связан не с дефицитом товаров, а со снижением покупательной способности населения. Он отметил, что делать запасы продуктов можно только ради собственного удобства, а не из-за угрозы пустых полок в магазинах.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью. Об этом заявил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга в своей колонке для AgroTimes.

Кроме того, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечал, что в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

Напомним, что стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать на 5–6%.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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