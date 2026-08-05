Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

Вы узнаете:
- Как заготовить помидоры в собственном соку без уксуса
- Какие пропорции соли нужны для томатного сока
- Почему банки не нужно переворачивать
В сезон домашних заготовок особенно ценятся рецепты, которые позволяют максимально сохранить естественный вкус овощей. Помидоры в собственном соку - одна из самых популярных консерваций, ведь для её приготовления нужны только помидоры и соль. Такая заготовка станет отличной основой для соусов, борща, рагу, пасты и других блюд. Главред расскажет подробнее.
Простым способом приготовления очищенных помидоров без уксуса и лишних специй поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит на своем YouTube-канале. По её словам, помидоры получаются максимально похожими на свежие, хорошо сохраняют естественный вкус и без проблем хранятся в течение всей зимы.
Какие ингредиенты понадобятся
Для консервирования понадобятся:
- небольшие плотные помидоры сорта "сливка" - для заготовки в банки;
- спелые помидоры любого сорта - для приготовления томатного сока;
- соль - 1 столовая ложка на 1 литр готового томатного сока.
Как приготовить помидоры в собственном соку
Подготовьте помидоры
На помидорах сорта "сливка" сделайте небольшие крестообразные надрезы у плодоножки. Опустите их в кипяток на 1–2 минуты, после чего сразу переложите в холодную воду. Благодаря этому кожица легко снимется. Очищенные помидоры плотно уложите в чистые подготовленные банки.
Приготовьте томатный сок
Спелые помидоры нарежьте на четвертинки. Кожицу снимать не нужно. Измельчите помидоры с помощью мясорубки, кухонного комбайна или блендера, после чего перелейте полученную массу в кастрюлю.
Добавьте соль из расчёта 1 столовая ложка на 1 литр сока и доведите массу до кипения, периодически снимая пену.
Видео о том, как приготовить помидоры в собственном соку, можно посмотреть здесь:
Заполните банки и простерилизуйте
Кипящим томатным соком залейте банки с очищенными помидорами до самого верха. Накройте стерилизованными крышками и поставьте стерилизовать.
Стерилизация длится около 10 минут или примерно 5 минут после того, как сок внутри банок начнёт кипеть.
Герметично закройте
После стерилизации банки сразу же герметично закрутите крышками. В отличие от многих других видов консервирования, переворачивать их вверх дном не нужно. Дайте заготовкам остыть при комнатной температуре, после чего перенесите в прохладное темное место для хранения.
Для каких блюд подойдет такая заготовка
Помидоры в собственном соку можно использовать для приготовления домашних соусов, борща, овощных супов, подливок, тушеных блюд, пиццы и пасты. Кроме того, очищенные томаты прекрасно подходят в качестве самостоятельной закуски или гарнира.
Помидоры в собственном соку без уксуса - простая и натуральная заготовка, которая позволяет сохранить вкус летних овощей на всю зиму. Минимум ингредиентов, несложная технология приготовления и универсальность в использовании делают
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Об авторе: Лилия Цвит
Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.
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