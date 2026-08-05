Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

Помидоры в собственном соку легко приготовить, используя только соль и помидоры. Помидоры сохраняют натуральный вкус и отлично подходят для соусов и супов.

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Помидоры в собственном соку / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как заготовить помидоры в собственном соку без уксуса

Какие пропорции соли нужны для томатного сока

Почему банки не нужно переворачивать

В сезон домашних заготовок особенно ценятся рецепты, которые позволяют максимально сохранить естественный вкус овощей. Помидоры в собственном соку - одна из самых популярных консерваций, ведь для её приготовления нужны только помидоры и соль. Такая заготовка станет отличной основой для соусов, борща, рагу, пасты и других блюд. Главред расскажет подробнее.

Простым способом приготовления очищенных помидоров без уксуса и лишних специй поделилась кулинарная блогерша Лилия Цвит на своем YouTube-канале. По её словам, помидоры получаются максимально похожими на свежие, хорошо сохраняют естественный вкус и без проблем хранятся в течение всей зимы.

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Какие ингредиенты понадобятся

Для консервирования понадобятся:

небольшие плотные помидоры сорта "сливка" - для заготовки в банки;

спелые помидоры любого сорта - для приготовления томатного сока;

соль - 1 столовая ложка на 1 литр готового томатного сока.

Как приготовить помидоры в собственном соку

Подготовьте помидоры

На помидорах сорта "сливка" сделайте небольшие крестообразные надрезы у плодоножки. Опустите их в кипяток на 1–2 минуты, после чего сразу переложите в холодную воду. Благодаря этому кожица легко снимется. Очищенные помидоры плотно уложите в чистые подготовленные банки.

Приготовьте томатный сок

Спелые помидоры нарежьте на четвертинки. Кожицу снимать не нужно. Измельчите помидоры с помощью мясорубки, кухонного комбайна или блендера, после чего перелейте полученную массу в кастрюлю.

Добавьте соль из расчёта 1 столовая ложка на 1 литр сока и доведите массу до кипения, периодически снимая пену.

Видео о том, как приготовить помидоры в собственном соку, можно посмотреть здесь:

Заполните банки и простерилизуйте

Кипящим томатным соком залейте банки с очищенными помидорами до самого верха. Накройте стерилизованными крышками и поставьте стерилизовать.

Стерилизация длится около 10 минут или примерно 5 минут после того, как сок внутри банок начнёт кипеть.

Герметично закройте

После стерилизации банки сразу же герметично закрутите крышками. В отличие от многих других видов консервирования, переворачивать их вверх дном не нужно. Дайте заготовкам остыть при комнатной температуре, после чего перенесите в прохладное темное место для хранения.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Для каких блюд подойдет такая заготовка

Помидоры в собственном соку можно использовать для приготовления домашних соусов, борща, овощных супов, подливок, тушеных блюд, пиццы и пасты. Кроме того, очищенные томаты прекрасно подходят в качестве самостоятельной закуски или гарнира.

Помидоры в собственном соку без уксуса - простая и натуральная заготовка, которая позволяет сохранить вкус летних овощей на всю зиму. Минимум ингредиентов, несложная технология приготовления и универсальность в использовании делают

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Об авторе: Лилия Цвит Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

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