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Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

Анна Ярославская
5 августа 2026, 12:50
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Главная причина, по которой стеклянные банки лопаются в морозильной камере, - недостаточный запас пространства сверху.
Заморозка в стеклянных банках
Заморозка еды в банках - почему крышку нельзя закрывать сразу / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Можно ли ставить в морозилку стеклянную банку
  • Какое расстояние нужно оставлять до крышки при заполнении
  • Как правильно размораживать еду без повреждения емкости

Многие привыкли хранить продукты в пластиковых контейнерах, считая, что стеклянные банки в морозилке неизбежно треснут. Однако это не всегда так. При правильной подготовке стекло отлично подходит для заморозки супов, соусов, ягод и других продуктов. Главное - знать, какие банки можно использовать, сколько свободного места оставлять и каких ошибок избегать, чтобы емкость не лопнула после замораживания.

Можно ли замораживать еду в стеклянных банках

Как пишет Rural Sprout, банки Мейсона или банки твист-офф - отличный вариант для заморозки продуктов.

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Использование стеклянных банок для заморозки и хранения продуктов имеет множество преимуществ.

1. Отказ от пластика.

Стеклянные банки - прекрасная альтернатива. Кроме того, они очень удобные и простые в использовании.

2. Улучшенная теплоизоляция.

Стеклянные банки обеспечивают гораздо лучшую теплоизоляцию, чем тонкие пакеты для заморозки. Поскольку стекло непроницаемо для воздуха, оно также предотвращает появление неприятных запахов или привкусов в продуктах.

3. Невысокая цена.

По сравнению со многими модными стеклянными контейнерами для хранения продуктов, обычные банки очень доступны по цене. Кроме того, у них нет пластиковых крышек с петлями, которые могут сломаться или износиться.

4. Идеально подходят для хранения еды порционно.

Одна банка супа из морозилки - это готовый обед, а после использования тару снова пускают в консервирование.

Какие банки подойдут для заморозки

Главный редактор Rural Sprout и автор материала Трейси Бесемер рассказала, что риск напрямую зависит от формы и объема тары: за все годы у нее трескались только стандартные банки с плечиками, причем чем крупнее емкость, тем выше вероятность потерь.

"Только такие банки у меня когда-либо разбивались в морозилке – стандартные литровые банки", - отмечает она.

Как замораживать продукты в стеклянных банках

Главная причина, по которой стеклянные банки лопаются в морозильной камере, - недостаточный запас пространства сверху. Вода при замерзании расширяется, и давление накапливается в самом узком месте, у горлышка.

Оптимальным зазором считается около 5 см, а самой надежной тарой - банки с широким горлышком, у которых прямые стенки не мешают содержимому подниматься вверх.

Второй фактор - температура. Продукты обязательно остужают до комнатной температуры, иначе горячее содержимое вызывает термический шок и стекло дает трещину. Края банок перед отправкой в морозилку протирают так же, как при обычном консервировании.

Крышку закручивают только на следующий день

Отдельная ошибка, из-за которой емкости выходят из строя, связана вовсе не с наполнением, а с моментом герметизации. Пока содержимое расширяется, плотно закрытая крышка с кольцом работает против банки, поэтому закручивать ее до упора лучше лишь через сутки, когда рост объема уже прекратился.

Для тех, кто все же использует стандартные банки с плечиками, действуют жесткие ограничения: емкости объемом в литр и больше не годятся вовсе, оптимальный размер - 500 мл, а наполнять их выше линии плечиков нельзя. Здесь принципиально содержание воды: бульоны и отвары лопаются чаще, чем густой суп или рагу, поэтому жидкие заготовки лучше отправлять в банки с широким горлышком.

Жир с бульона перед заморозкой удалять не стоит - он поднимается наверх и застывает пленкой, которая дополнительно защищает продукт от холода и воздуха. Снять этот слой легко уже при разморозке.

Маркировка с датой и названием тоже обязательна: под слоем инея содержимое опознать практически невозможно.

Как размораживать

Самый мягкий способ разморозки - переставить банку из морозильной камеры в холодильник за один-два дня до готовки. Суп при этом сохраняет форму ледяных узоров до момента нагрева и перемешивания, но на вкус это не влияет.

Когда бульон нужен срочно, банку промывают под холодной водой (только холодной), пока содержимое не отойдет от стенок, после чего ледяной блок перекладывают в кастрюлю или посуду для микроволновки.

Ранее Главред писал, как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.

Также блогер поделилась лайфхаками, как хранить ягоды в холодильнике, чтобы на них не появилась плесень.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
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