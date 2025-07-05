Как хранить ягоды в холодильнике: два суперлайфхака, которые спасут от плесени

Если правильно подготовить клубнику, ежевику, чернику, малину к хранению, то ягоды будут свежими в течение недели.

https://glavred.info/lifehack/kak-hranit-yagody-v-holodilnike-dva-superlayfhaka-kotorye-spasut-ot-pleseni-10678871.html Ссылка скопирована

Как лучше хранить свежие ягоды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Зачем мыть ягоды в уксусной воде

Почему малину не следует мыть заранее, как другие ягоды

Как сохранить ягоды свежими в контейнере

Все мы любим клубнику, ежевику, чернику, малину. Но если купить слишком много ягод, то можно столкнуться в с проблемой - их сложно долго хранить в холодильнике так, чтобы их не испортила плесень. Безусловно, ягоды можно заморозить, но что сделать, чтобы они не испортились и сохранились свежими в течение недели и их не пришлось выбрасывать через два дня?

На Youtube-канале Live Simply рассказали несколько трюков, которые помогут решить эту задачу.

видео дня

Кстати, если вам интересно, как правильно замораживать ягоды, читайте материал: Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как лучше хранить свежие ягоды

"Я собираюсь научить вас двум трюкам, которые продлят жизнь ягод. Когда вы принесете их домой, вы можете быть уверены, что они продержатся всю неделю. Вы можете наслаждаться ими на завтрак, обед, перекус и ужин", - сказала Кристин.

Во-первых, Кристин рекомендует мыть ягоды, причем водой с уксусом.

Важно учитывать, что клубнику, чернику и ежевику можно мыть заранее. Но когда дело доходит до малины, нужно помнить, что необходимо спланировать ее использование довольно быстро, в течение нескольких дней.

"Но мой второй трюк, который я вам покажу, будет работать и с малиной. Вся суть в том, чтобы не мыть малину заранее", - цитирует женщину Главред.

Сначала нужно приготовить уксусную ванну для ягод. Для этого нужно смешать около трех стаканов воды с 1/4 стакана белого уксуса. Также можно использовать яблочный уксус.

В эту уксусную ванну нужно положить ягоды. Уксус не даст спорам плесени, которые в данный момент находятся на ягодах, поразить их слишком быстро.

Ягоды должны полежать в уксусной ванной / скриншот

В уксусной ванне ягоды должны постоять около 5-10 минут. Затем их нужно ополоснуть чистой водой, чтобы на них не остался привкус уксуса.

Также понадобится центрифуга для сушки зелени. В ней необходимо высушить ягоды, поскольку влага провоцирует появление плесени.

Дале ягоды нужно выложить на полотенце, чтобы они полностью высохли. Это, вероятно, займет час или два.

Следующий лайфхак, который поможет сохранить ягоды свежими как можно дольше, это их хранение в контейнере. Но есть нюанс - на дно нужно положить бумажное полотенце.

Что касается малины, то ее также можно хранить в контейнера с бумажным полотенцем. Главное - не мойте ягоды перед хранением, поскольку они очень нежные.

Смотрите видео - Что сделать, чтобы ягоды не испортились:

Ранее Главред писал, как правильно заморозить листья шпината. Свежий шпинат можно замораживать с предварительной бланшировкой или без нее.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Live Simply На Youtube-канал Live Simply подписаны почти 28 тысяч человек. Его ведет разработчик рецептов, фуд-фотограф, блогер, мама двоих детей Кристин и ее муж Дастин. Пара основала свой блог в 2013 года и делится рецептами блюд и лайфхаками, которые помогают упростить жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред