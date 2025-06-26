Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината

Анна Ярославская
26 июня 2025, 12:00
37
Можно ли хранить шпинат в морозилке? Да, можно. Но нужно правильно его подготовить к заморозке.
Шпинат
Как превратить свежий шпинат в замороженный и потом его использовать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько можно хранить замороженный шпинат
  • Нужно ли бланшировать шпинат перед заморозкой

Заморозка шпината - один из способов сберечь продукт на длительный срок, а потом использовать его в разнообразных блюдах.

Как правильно заморозить листья шпината, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

видео дня

К слову, если вы купили слишком много лука в магазине или вырастили тонну в своем саду, то вам также может быть интересно, как его сохранить. Читайте материал: Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога.

Можно ли хранить шпинат в морозилке

Существуют несколько способов заморозки шпината. И первый - без бланшировки.

Для этого просто поместите свежие листья шпината в пакет, плотно запечатайте его, выдавив как можно больше воздуха. При желании можете даже использовать соломинку, чтобы выкачать воздух, запечатывая пакет.

Замороженный таким образом шпинат можно хранить в морозильной камере до трех месяцев. Однако диетолог советует использовать его в течение одного месяца.

Зачем бланшировать шпинат перед заморозкой

Перед заморозкой шпинат можно бланшировать - так он будет храниться немного дольше. Однако важно не переусердствовать на этапе кипячения, чтобы ваш шпинат не стал кашеобразным.

Сначала нужно довести кастрюлю с водой до кипения. Добавить листья шпината и готовить всего 40–60 секунд, пока они не станут ярко-зелеными.

Далее сразу же слейте воду или быстро переложите шпинат шумовкой в большую миску с ледяной водой. Оставьте его там на несколько минут, чтобы остановить процесс приготовления.

Слейте ледяную воду со шпината и удалите как можно больше воды. Вы можете осторожно отжать шпинат между руками над раковиной. Также вы можете прокрутить шпинат в центрифуге для салата, чтобы удалить лишнюю воду.

Независимо от того, какой метод вы используете, после этого промокните шпинат бумажными полотенцами.

Шпинат нужно разделить на порции по ½ стакана. Поместите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, или в силиконовую форму для кексов.

Шпинат можно разделить на более мелкие порции и поместить их в форму для льда. Уже через час шпинат заморозится.

Заморозка измельченного шпината

Если вы хотите заморозить протертый шпинат, то сначала его нужно бланшировать, а потом измельчить в блендере до состояния пюре.

Вылейте пюре в лоток для кубиков льда, заморозьте до твердого состояния и переложите кубики в пакет для заморозки.

Такой шпинат нужно использовать в течение трех месяцев, добавляя его непосредственно в смузи, соусы, супы или другие рецепты по желанию.

Как использовать замороженный шпинат

Если вы заморозили шпинат в сыром виде, то можете добавлять его в смузи прямо из замороженного состояния или прямо в горячие блюда.

Сырой шпинат также можно готовить на пару или обжаривать прямо из замороженного состояния.

Замороженный шпинат, который вы предварительно бланшировали, можно использовать в смузи, супах, соусах или горячих блюдах. Например, вы можете слегка пропарить или обжарить его, а затем использовать при приготовлении, например, зеленого соуса для пасты.

Ранее Главред писал, что из всей листовой зелени шпинат - один из самых универсальных. Из него можно взбивать смузи, делать салаты, варить и жарить, добавлять в выпечку, например, в пирожные. Шпинат также имеет много преимуществ для здоровья. Детальнее читайте в материале: Шпинат: 6 преимуществ для здоровья.

Вам также может быть интересно, что приготовить со шпинатом:

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно

Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.

По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.

"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.

Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шпинат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сумщина без укреплений на границе: в СНБО вышли с объяснениями

Сумщина без укреплений на границе: в СНБО вышли с объяснениями

12:59Война
В Украине изменится погода на выходные: снизится температура и будут дожди

В Украине изменится погода на выходные: снизится температура и будут дожди

12:11Синоптик
Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

11:39Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

Последние новости

13:15

Из-за бензина и дизеля: в Украине хотят ввести льготы для автомобилистов

13:03

Пользуется весь мир кроме китайцев: какие базовые вещи не купить в магазинах КНР

12:59

Сумщина без укреплений на границе: в СНБО вышли с объяснениями

12:51

"Porsche, алкоголь и молчание полиции": как в Нацполе засекретили данные о задержании депутата Геруса

12:44

Летнее наступление РФ: КНДР пошлет войска на помощь Путину - Reuters

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
12:39

Обречена: Волочкова жестко прошлась по собственной дочери

12:11

В Украине изменится погода на выходные: снизится температура и будут дожди

12:06

Интегрируем войну: Орбан оскандалился заявлением о членстве Украины в ЕС

12:04

Кошелек "вздохнет" с облегчением: в Украине снизятся цены на популярные овощи

Реклама
12:00

С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината

11:39

Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

11:33

Что кладут в соленые огурцы: рецепт оигрков из бабушкиной кадки

11:17

Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

11:16

Мощная магнитная буря ударила по Украине: как долго будет бушевать шторм

11:14

Какую пенсию получат украинцы, которые имели среднюю зарплату: сумма удивит

11:11

Россияне попались: на Сумщине десантники существенно пополнили обменный фонд

11:02

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

10:57

Популярной российской актрисе грозит серьезное наказание за мошенничество

10:48

Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

10:20

В Украине для одной категории граждан будут выдавать кредиты по-другому: кого коснется

Реклама
10:07

Раскалит до +30: синоптик предупредила, когда Украину накроет жара

09:49

В Резерв+ произошел сбой: что известно

09:20

В Иране впервые сказали, что стало с ядерными объектами после ударов США

08:56

Ощутимая прибавка: кто из пенсионеров будет получать большие выплаты

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

08:22

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Почему угроза создания Ираном ядерного оружия только увеличилась?мнение

08:06

Путин готовится к войне: в ISW предупредили об опасности нападения РФ на НАТО

07:30

Армия РФ сбросила авиабомбы и била из артиллерии по жилым домам на Херсонщине

07:10

Две королевы отличаются тремя деталями: надо найти их за 27 секунд

06:56

Пять взрывов за пять минут: Москву атаковали дроныВидео

06:10

Трамп устроил мощную ошибку в Белом домемнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинке с мужчиной на заправке за 39 секунд

05:06

Старее, чем многим кажется: когда на самом деле появился украинский языкВидео

04:30

Форма подбородка может раскрыть скрытые черты вашей личности - интересный тест

03:44

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

02:41

"Ворчливый старикашка": на День рождения Лео Месси получил необычное поздравление от жены

02:31

"Израиль - реалисты": Данилов сказал, будет ли сменен режим аятолл в Тегеране

01:44

Гаага ждет: Зеленский раскрыл план, как привлечь Путина к ответственности

01:40

Цены растут, как на дрожжах: какие базисные продукты подскочили более чем на 20%

Реклама
01:30

И в 50 - "ангел": Дрю Бэрримор показала свое истинное лицо

00:50

Как появился фейк о запрете выезда женщин: ЦПД раскрывает интересные подробности

00:32

Игорь Кондратюк впервые признался, почему скрывал службу сына в ВСУВидео

25 июня, среда
23:39

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошлоВидео

23:08

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:05

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

23:02

"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

22:41

Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

22:27

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:24

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять