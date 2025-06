С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината

Можно ли хранить шпинат в морозилке? Да, можно. Но нужно правильно его подготовить к заморозке.

Заморозка шпината - один из способов сберечь продукт на длительный срок, а потом использовать его в разнообразных блюдах.

Как правильно заморозить листья шпината, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Можно ли хранить шпинат в морозилке

Существуют несколько способов заморозки шпината. И первый - без бланшировки.

Для этого просто поместите свежие листья шпината в пакет, плотно запечатайте его, выдавив как можно больше воздуха. При желании можете даже использовать соломинку, чтобы выкачать воздух, запечатывая пакет.

Замороженный таким образом шпинат можно хранить в морозильной камере до трех месяцев. Однако диетолог советует использовать его в течение одного месяца.

Зачем бланшировать шпинат перед заморозкой

Перед заморозкой шпинат можно бланшировать - так он будет храниться немного дольше. Однако важно не переусердствовать на этапе кипячения, чтобы ваш шпинат не стал кашеобразным.

Сначала нужно довести кастрюлю с водой до кипения. Добавить листья шпината и готовить всего 40–60 секунд, пока они не станут ярко-зелеными.

Далее сразу же слейте воду или быстро переложите шпинат шумовкой в большую миску с ледяной водой. Оставьте его там на несколько минут, чтобы остановить процесс приготовления.

Слейте ледяную воду со шпината и удалите как можно больше воды. Вы можете осторожно отжать шпинат между руками над раковиной. Также вы можете прокрутить шпинат в центрифуге для салата, чтобы удалить лишнюю воду.

Независимо от того, какой метод вы используете, после этого промокните шпинат бумажными полотенцами.

Шпинат нужно разделить на порции по ½ стакана. Поместите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, или в силиконовую форму для кексов.

Шпинат можно разделить на более мелкие порции и поместить их в форму для льда. Уже через час шпинат заморозится.

Заморозка измельченного шпината

Если вы хотите заморозить протертый шпинат, то сначала его нужно бланшировать, а потом измельчить в блендере до состояния пюре.

Вылейте пюре в лоток для кубиков льда, заморозьте до твердого состояния и переложите кубики в пакет для заморозки.

Такой шпинат нужно использовать в течение трех месяцев, добавляя его непосредственно в смузи, соусы, супы или другие рецепты по желанию.

Как использовать замороженный шпинат

Если вы заморозили шпинат в сыром виде, то можете добавлять его в смузи прямо из замороженного состояния или прямо в горячие блюда.

Сырой шпинат также можно готовить на пару или обжаривать прямо из замороженного состояния.

Замороженный шпинат, который вы предварительно бланшировали, можно использовать в смузи, супах, соусах или горячих блюдах. Например, вы можете слегка пропарить или обжарить его, а затем использовать при приготовлении, например, зеленого соуса для пасты.

Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства.

