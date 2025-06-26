С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината

Вы узнаете:
- Сколько можно хранить замороженный шпинат
- Нужно ли бланшировать шпинат перед заморозкой
Заморозка шпината - один из способов сберечь продукт на длительный срок, а потом использовать его в разнообразных блюдах.
Как правильно заморозить листья шпината, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.
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Можно ли хранить шпинат в морозилке
Существуют несколько способов заморозки шпината. И первый - без бланшировки.
Для этого просто поместите свежие листья шпината в пакет, плотно запечатайте его, выдавив как можно больше воздуха. При желании можете даже использовать соломинку, чтобы выкачать воздух, запечатывая пакет.
Замороженный таким образом шпинат можно хранить в морозильной камере до трех месяцев. Однако диетолог советует использовать его в течение одного месяца.
Зачем бланшировать шпинат перед заморозкой
Перед заморозкой шпинат можно бланшировать - так он будет храниться немного дольше. Однако важно не переусердствовать на этапе кипячения, чтобы ваш шпинат не стал кашеобразным.
Сначала нужно довести кастрюлю с водой до кипения. Добавить листья шпината и готовить всего 40–60 секунд, пока они не станут ярко-зелеными.
Далее сразу же слейте воду или быстро переложите шпинат шумовкой в большую миску с ледяной водой. Оставьте его там на несколько минут, чтобы остановить процесс приготовления.
Слейте ледяную воду со шпината и удалите как можно больше воды. Вы можете осторожно отжать шпинат между руками над раковиной. Также вы можете прокрутить шпинат в центрифуге для салата, чтобы удалить лишнюю воду.
Независимо от того, какой метод вы используете, после этого промокните шпинат бумажными полотенцами.
Шпинат нужно разделить на порции по ½ стакана. Поместите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, или в силиконовую форму для кексов.
Шпинат можно разделить на более мелкие порции и поместить их в форму для льда. Уже через час шпинат заморозится.
Заморозка измельченного шпината
Если вы хотите заморозить протертый шпинат, то сначала его нужно бланшировать, а потом измельчить в блендере до состояния пюре.
Вылейте пюре в лоток для кубиков льда, заморозьте до твердого состояния и переложите кубики в пакет для заморозки.
Такой шпинат нужно использовать в течение трех месяцев, добавляя его непосредственно в смузи, соусы, супы или другие рецепты по желанию.
Как использовать замороженный шпинат
Если вы заморозили шпинат в сыром виде, то можете добавлять его в смузи прямо из замороженного состояния или прямо в горячие блюда.
Сырой шпинат также можно готовить на пару или обжаривать прямо из замороженного состояния.
Замороженный шпинат, который вы предварительно бланшировали, можно использовать в смузи, супах, соусах или горячих блюдах. Например, вы можете слегка пропарить или обжарить его, а затем использовать при приготовлении, например, зеленого соуса для пасты.
Ранее Главред писал, что из всей листовой зелени шпинат - один из самых универсальных. Из него можно взбивать смузи, делать салаты, варить и жарить, добавлять в выпечку, например, в пирожные. Шпинат также имеет много преимуществ для здоровья. Детальнее читайте в материале: Шпинат: 6 преимуществ для здоровья.
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Блог It's a Veg World After All - что о нем известно
Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.
"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.
По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.
"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.
Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.
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