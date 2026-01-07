Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

В Днепре прогремели прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город большим количеством ударных дронов типа "Шахед". Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.
В городе зафиксировано несколько "прилетов", после чего начались жесткие пожары. Удары были нанесены по спальному району города.
Исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. рассказал о том, что в результате атаки была повреждена многоэтажка.
"Возникли пожары на территории детского сада и профтеха. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.
Новость дополняется..
