Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

В результате атаки в Днепре повреждены дома.

В Днепре прогремели мощные взрывы

В Днепре прогремели прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город большим количеством ударных дронов типа "Шахед". Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.

В городе зафиксировано несколько "прилетов", после чего начались жесткие пожары. Удары были нанесены по спальному району города.

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. рассказал о том, что в результате атаки была повреждена многоэтажка.

"Возникли пожары на территории детского сада и профтеха. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

