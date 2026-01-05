Укр
Читать на украинском
Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

Руслан Иваненко
5 января 2026, 00:55
Российское руководство не демонстрирует готовности к миру, продолжая планы ударов по населенным пунктам и инфраструктуре Украины.
Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара
Северо-западный Донбасс остается одним из ключевых направлений боевых действий / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin

Вкратце:

  • Россия планирует продолжение наступления в 2026 году
  • Ударов ожидают по городам и инфраструктуре Украины
  • Наступление будет на востоке государства широким фронтом

В 2026 году Украина должна готовиться к продолжению наступательных действий российских войск. Об этом в эфире "Украинского Радио" сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Публичные заявления Кремля не свидетельствуют о готовности к миру

Он отметил, что анализ собраний российских военных в декабре прошлого года и публичных заявлений президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия не готовится к миру.

"Путин дает установку продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Если задача так называемой "СВО" будет достигнута политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", - отметил эксперт.

Два ключевых компонента российского наступления

По его словам, российское наступление в 2026 году будет иметь две ключевые составляющие. Первая - так называемая воздушная стратегическая операция, предусматривающая удары по городам и инфраструктуре Украины с целью давления на население. Вторая - наступательные операции на нескольких направлениях, прежде всего на востоке государства.

"Замысел противника - продвижение широким фронтом от Лимана на севере до Покровска на юге", - пояснил Лакийчук.

Он добавил, что россияне пытаются использовать свое главное преимущество - численность живой силы - и одновременно растянуть линию фронта, концентрируя силы на главных направлениях ударов.

Северо-западный Донбасс как главное направление атак

Эксперт подчеркнул, что северо-западный Донбасс будет оставаться главным направлением ударов.

"Идея операции заключалась в том, чтобы ударами с севера - от Лимана на Славянск - и с юга через Покровск и Мирноград выйти в тыл основных Сил обороны в районе Дружковки и Константиновки и дальше развивать наступление в оперативное пространство", - пояснил Лакийчук.

Он отметил, что российские оккупанты не справились с этой задачей и раньше, и сейчас. Признаком этого является захват Северска: "Это был мощный оборонительный рубеж с минно-взрывными заграждениями и укрепленной линией обороны. Прорыв этого рубежа свидетельствует, что "красивые" на карте обходы не работают".

Тактика выдавливания

Лакийчук добавил, что россияне перешли к тактике выдавливания украинских сил с фронта, что приводит к значительным потерям и среди самих нападающих. "Силы обороны Украины делают ставку на максимальное ослабление врага и уменьшение его преимущества в живой силе. Именно поэтому мы держим Покровск и Мирноград", - отметил эксперт.

Он также отметил, что россияне планируют наступление по таймингу, рассчитывая ресурсы на прорыв обороны, но истощение ресурсов может сделать невозможным развитие успеха: "На первую задачу - пробить оборону - выделены человеческие ресурсы, боеприпасы, топливо. Если они быстро расходуются, приходится бросать вторые эшелоны, и в конце концов прорыв может остаться без развития".

По словам Лакийчука, тактика "растягивания наших сил на широком фронте" позволяет России концентрироваться на направлениях главных ударов, одновременно создавая очаги напряжения по всей линии фронта.

Готов ли Путин завершить войну

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур отметил, что Путин заинтересован в прекращении огня, чтобы частично достичь своих целей не военным, а дипломатическим путем.

Он подчеркнул, что России нужна передышка как экономическая, так и военная, однако возможное прекращение огня произойдет только на условиях, выгодных Кремлю.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес говорил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть.

Кроме того, несмотря на все разговоры о западных санкциях, которые могут обрушить российскую экономику и поставить Кремль на место, российский диктатор Владимир Путин, похоже, невозмутим. Об этом пишет Politico.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

война в Украине Владимир Путин военная агрессия РФ
Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

