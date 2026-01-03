Укр
Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

Мария Николишин
3 января 2026, 07:59
Режим Путина может оказаться под угрозой, если он резко прекратит войну.
Шансы на мир в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Шансы на завершение войны усилиями Трампа составляют 4:1
  • Путин мастерски манипулирует Трампом
  • Затягивание войны выгодно Путину

Несмотря на все разговоры о западных санкциях, которые могут обрушить российскую экономику и поставить Кремль на место, российский диктатор Владимир Путин, похоже, невозмутим. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что независимо от кровопролития на передовой или очередей россиян за бензином из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, Путин остается верным своим максималистским требованиям. Поэтому шансы на завершение войны усилиями президента США Дональда Трампа составляют 4:1.

видео дня

В то же время, Трамп часто кажется более склонным к мысли о возможности заключения сделки.

"Конечно, упрямство российского лидера расстраивает Трампа и заставляет его время от времени задумываться над тем, не манипулируют ли им - именно это, по сообщениям, считает и Мелания Трамп, делает Путин", - говорится в сообщении.

В Politico говорят, что российский диктатор искусно манипулирует Трампом, и его выбор времени для обращения к американскому коллеге безупречен.

"Можно утверждать, что затягивание войны выгодно Путину. Это еще больше усиливает европейские страны, которые и без того испытывают нехватку средств, и рискует разрушить трансатлантический альянс. Отвлекающий Запад также помогает союзнику Путина Си Цзиньпину, когда тот обдумывает, стоит ли и когда предпринимать какие-то действия в отношении Тайваня", - пишут журналисты.

Кроме того, сообщается, что режим Путина может оказаться под угрозой, если он резко прекратит войну. Быстрый выход из военной экономики, вероятно, спровоцирует опасные социально-политические междоусобицы.

Готов ли Путин завершить войну

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур говорил, что Путин в целом заинтересован в прекращении огня, чтобы реализовать часть своих целей уже не военными, а дипломатическими методами.

Он подчеркнул, что России нужна передышка - и экономическая, и военная. Но российский диктатор готов к прекращению огня только на собственных условиях.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес говорил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть.

Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц заявлял, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

