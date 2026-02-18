Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

Кремлевский диктатор убеждает себя в превосходстве и рассчитывает измотать Украину длительной войной.

Основные тезисы:

Путин считает, что побеждает в войне

Кремль готов воевать еще 18–24 месяца

Соглашение возможно при условии уступок по Донбассу

Для полной оккупации Донбасса России может понадобиться еще около двух лет. В Кремле, вероятно, осознают такие расчеты и готовы продолжать войну по этому сценарию.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки западных разведок. По их данным, президент страны-агрессора России Владимир Путин убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины.

"Он убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ", - говорится в публикации.

Экономическая ситуация и предложения Трампа

В то же время издание обращает внимание на серьезные экономические трудности, с которыми в последнее время сталкивается Россия. Также отмечается, что Дональд Трамп активно продвигает идею значительных инвестиций в РФ в случае завершения войны.

"Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предполагают, что господин Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из остальной части Донбасса", - пишет NYT.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес выразил сомнение в том, что война России против Украины может завершиться в 2026 году. По его мнению, Кремль пока не заинтересован в мирных договоренностях.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — отметил Ходжес во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его оценке, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом не оказывает достаточного давления на Москву, а европейские государства не воспринимаются Россией как влиятельные.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Кроме того, на Александровском направлении продолжаются постоянные боевые действия. Российские войска пытаются продвигаться вперед и захватить стратегические позиции, однако несут значительные потери, сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в интервью 24 Каналу.

Напомним, что Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишет FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).

