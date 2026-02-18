Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

Руслан Иваненко
18 февраля 2026, 18:01
259
Кремлевский диктатор убеждает себя в превосходстве и рассчитывает измотать Украину длительной войной.
Путин, армия РФ
Путин считает, что Россия имеет преимущество в войне / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, kremlin

Основные тезисы:

  • Путин считает, что побеждает в войне
  • Кремль готов воевать еще 18–24 месяца
  • Соглашение возможно при условии уступок по Донбассу

Для полной оккупации Донбасса России может понадобиться еще около двух лет. В Кремле, вероятно, осознают такие расчеты и готовы продолжать войну по этому сценарию.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки западных разведок. По их данным, президент страны-агрессора России Владимир Путин убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины.

видео дня

"Он убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ", - говорится в публикации.

Экономическая ситуация и предложения Трампа

В то же время издание обращает внимание на серьезные экономические трудности, с которыми в последнее время сталкивается Россия. Также отмечается, что Дональд Трамп активно продвигает идею значительных инвестиций в РФ в случае завершения войны.

"Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предполагают, что господин Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из остальной части Донбасса", - пишет NYT.

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес выразил сомнение в том, что война России против Украины может завершиться в 2026 году. По его мнению, Кремль пока не заинтересован в мирных договоренностях.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — отметил Ходжес во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его оценке, нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом не оказывает достаточного давления на Москву, а европейские государства не воспринимаются Россией как влиятельные.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года — в годовщину начала полномасштабного вторжения — продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Кроме того, на Александровском направлении продолжаются постоянные боевые действия. Российские войска пытаются продвигаться вперед и захватить стратегические позиции, однако несут значительные потери, сообщил командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в интервью 24 Каналу.

Напомним, что Украина отвоевала 201 квадратный километр площади территорий в промежутке с 11 по 15 февраля. Об этом пишет FRANCE 24 и AFP после анализа данных американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе военная агрессия РФ оккупация Донбасса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

18:21Война
Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

18:01Мир
Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Последние новости

19:10

Как два государства-спонсора терроризма демонстрируют единство

18:59

"Последняя капля": Украина будет бойкотировать Паралимпийские игры, какова причина

18:53

Звезда "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

18:33

Ломает россиянам язык: какое уникальное украинское слово не имеет аналогов в других языках

18:21

Саботаж на переговорах в Женеве: о чем договорились Украина с РФ и какова роль США

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
18:01

Путин уверен в своем преимуществе: СМИ раскрыли, сколько еще он планирует воевать

17:40

Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

Реклама
17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

Реклама
15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:28

Тайна королевских садовников раскрыта: одна простая работа в саду меняет всёВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

Реклама
11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять