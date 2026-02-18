Прямые переговоры Украины и РФ без посредников: в СНБО раскрыли важные детали

Переговоры между представителями Украины и РФ длились до двух часов, рассказала пресс-секретарь Рустема Умерова.

Состоялись переговоры Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Главное:

Представители Украины и России провели отдельную встречу в Женеве

Умеров и Арахамия отдельно встретились с Мединским

Представители Украины и России провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Как уточняет РБК-Украина, после формального завершения трехсторонних переговоров в Женеве глава делегации РФ Владимир Мединский провел отдельные переговоры с Умеровым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

По словам Давитян, переговоры между представителями Украины и РФ длились до двух часов.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.

/ Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны: мнение эксперта

Глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович выразил сомнение в том, что США пересмотрят свою позицию относительно возможного сценария окончания войны в Украине.

По его мнению, подход Вашингтона останется тем же, о котором ранее говорил Марко Рубио: Соединённые Штаты продолжают работать и рассчитывают на результат, однако к переходу к действительно жёсткому давлению на Россию американская сторона пока не готова.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

