Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

Алена Кюпели
18 февраля 2026, 13:17
Скандальная российская балерина попала в больницу с низким статусом.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова сделала операцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Кратко:

  • Что случилось с Волочковой
  • Как она оказалась в клинике для бомжей

Балерина "всея руси", зависимая от просекко Анастасия Волочкова попала на операцию.

Как пишут российские пропагандисты SHOT, скандальную российскую балерину прооперировали в немецкой клинике для бомжей

50-летняя балерина на прошлой неделе прилетела в Германию, чтобы сделать операцию на ноге. В St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковой провели удаление косточки. Сообщается, что танцовщица заплатила за это около 10 тысяч евро (510 000 гривен).

Волочкова попала в больницу для бомжей
Волочкова попала в больницу для бомжей / Фото SHOT

При этом балерина сэкономила и отказалась от специального пакета услуг, куда входят недельный стационар, реабилитация и дополнительный уход.

Волочкова заявила, что её оперировали лучшие врачи Германии, а сама больница — одна из самых уважаемых в стране. По факту, St. Marien-Hospital — один из худших госпиталей в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Волочкова попала в больницу для бомжей
Волочкова попала в больницу для бомжей / Фото SHOT

"Местные жители жалуются, что там часто не работает рентген, медсёстры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать койки для бомжей, которых учреждение обязано принимать. Кормят же постояльцев бутербродами с грубым хлебом и колбасой", - пишут россияне.

Волочкова попала в больницу для бомжей
Волочкова попала в больницу для бомжей / Фото SHOT

Эту больницу балерине якобы посоветовали некие знакомые. Впрочем, рекомендации врачей балерина соблюдать не собирается: вместо того чтобы держать ногу в покое восемь недель, как ей показано, она уже анонсировала выступление на конец марта.

О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

