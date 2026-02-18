Укр
FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиян

Мария Николишин
18 февраля 2026, 09:16
"Флеш" призвал ВСУ помнить о новых рисках.
Россияне устанавливают FPV-дроны на Шахеды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россияне переносят FPV-дроны с помощью "Шахедов"
  • Уже есть первое видео подтверждение действий оккупантов

Во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что если недавно только рассматривал такое развитие событий, то сейчас уже есть доказательства, что враг использует эту тактику.

видео дня

"Недавно я написал, что заводское крепление для переноса ФПВ на "Молнии" и "Гербере" является плохим знаком. Сегодня у меня есть первое видео подтверждение переноса ФПВ на "Шахеде". Уже знаю, что "Шахед" переносит два FPV", - подчеркнул "Флеш".

Поэтому он обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", - говорится в сообщении.

Перенос FPV на "Шахеде" - видео:

Модернизация FPV-дронов

Соучредитель DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко ранее говорил, что зона поражения FPV-дронов может увеличиваться.

По его словам, уже есть технологии, которые позволяют устройствам самолетного типа преодолевать большие расстояния.

"Даже с использованием технологий воздушного старта максимальное расстояние обычно меньше 100 км и даже 50 км. Однако зона поражения постоянно растет — над этим работают и украинские инженеры, и враг копирует инновации", - отметил он.

FPV-дроны — последние новости Украины

Как сообщал Главред, Сергей Бескрестнов (Флеш) уже говорил, что российские войска продолжают экспериментировать с формами применения ударных БПЛА во время атак на Украину. Зафиксирован первый случай, когда дрон "Гербера" использовали как платформу для запуска FPV-аппарата.

Начальник службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игорь Райков заявлял, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 километров и достигать крупных городов Украины.

Читайте также:

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

