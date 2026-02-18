Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

Встреча в Женеве показала сложность переговорного процесса между Киевом, Вашингтоном и Москвой.

Источники сообщают о тупике в Женеве / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Переговоры Украины, США и России состоялись 17 февраля в Женеве

Встреча политической группы не принесла прогресса

Причиной называют позицию нового российского главного переговорщика

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоялись очередные переговоры между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. Встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса.

Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Детали дальнейших переговоров пока не сообщаются. Представители Украины и США пока не комментируют ситуацию.

Аналитики отмечают, что тупик в Женеве может отразить общую сложность дипломатического процесса и напряженность в отношениях между Москвой и Киевом.

Возможно ли завершение войны РФ против Украины в 2026 году — эксперт оценил перспективы

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что завершение войны России против Украины в 2026 году выглядит маловероятным. По его убеждению, Кремль не демонстрирует заинтересованности в реальном мирном урегулировании.

Эксперт отмечает, что без мощного внешнего давления российская сторона не пойдет ни на прекращение огня, ни на компромиссные договоренности. По его словам, отсутствие серьезных рычагов влияния позволяет Москве и в дальнейшем продолжать нынешнюю политику.

Отдельно Ходжес выразил сомнение в достаточности действий нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, не оказывает необходимого давления на Кремль. В то же время позицию европейских стран российское руководство, как отмечает эксперт, не воспринимает как способную повлиять на его решение.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают", — подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит как можно быстрее начать переговоры с Россией. Такую позицию он озвучил накануне трехсторонней встречи в Женеве.

Кроме того, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что самым сложным вопросом в переговорах между Украиной и Россией остается тема территорий, ведь именно по ним сторонам пока не удается достичь согласия. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Между тем война России против Украины перешла в фазу стратегической выносливости. Речь идет уже не о быстрых контрнаступательных операциях, а о способности государства сохранять устойчивость дольше, чем агрессор может выдерживать последствия собственной политики. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

