Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с Колесником

Накануне футболист Даниил Колесник разместил видео в Instagram, на котором он ударил военнослужащего ТЦК.

Даниил Колесник попал в громкий скандал / Коллаж: Главред, фото: ФК Минай, скриншот

Главное:

Колос отстранил нападающего второй команды Даниила Колесника от тренировочного процесса

Ранее футболист разместил видео в Instagram, на котором он ударил военнослужащего ТЦК

Футбольный клуб Колос из Ковалевки Киевской области отстранил нападающего второй команды Даниила Колесника от тренировочного процесса.

Причина - инцидент футболиста с военнослужащим ТЦК. Об этом говорится в заявлении клуба.

"Футбольный клуб Колос и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения перед украинским сообществом и в частности нашими военными, из-за инцидента с участием игрока команды Колос-2 Даниила Колесника и сотрудника ТЦК.

Колос принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных", – говорится в заявлении клуба.

В чем причина скандала

Накануне футболист разместил видео в Instagram, на котором он ударил военнослужащего ТЦК.

Сейчас игрок отстранен от участия в тренировочном процессе и будет отстранен от тренировок с Колосом-2.

Отметим, что видео широко разлетелось в Сети и получило большой резонанс в обществе.

Что известно о футболисте Колеснике

24-летний Колесник является воспитанником столичного Арсенала. Играл за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мировка, Левый Берег, а в 2025 присоединился к Колосу.

Отметим, что во время выступлений за Минай игрок стал участником драки против футболистов российского Шинника. Событие произошло в январе 2023-го на сборах в Турции.

Позиция ТЦК и СП

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент Колесника и военнослужащего ТЦК, отметив недопустимость насилия в отношении военных, выполняющих служебные обязанности по обеспечению комплектования подразделений Сил обороны Украины.

В сообщении ТЦК и СП отмечается, что срыв мобилизационных мер является одной из целей РФ, а подобные действия играют на руку врагу.

Также в ТЦК обратили внимание, что в условиях полномасштабной войны военнослужащие выполняют задачи по доукомплектованию подразделений, чтобы обеспечить стабильность обороны и избежать дефицита личного состава на фронте.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

