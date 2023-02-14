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Украинцы "уложили" пьяных русских: подробности драки футболистов в Турции

14 февраля 2023, 13:51
Конфликт начался в холле отеля из-за позорного поведения российского футболиста, который был пьян.
Минай
ФК Минай на сборах в Турции / Facebook/minajfootballclub

Стали известны подробности драки между футболистами ФК Минай и российского Шинника на сборах в Турции.

Как рассказал глава пресс-службы Миная Александр Костюк Стране, конфликт начался в холле отеля из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян.

"Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок Шинника пошел, позвал еще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у Шинника сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А Шинник сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - сообщил Костюк.

видео дня

По его словам, украинцы не избивали одного россиянина в лифте и не заставляли его петь гимн Украины.

"Драка была уже на этаже Шинника, где базировалась их команда. Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущетсва не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12 - интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", - отметил Костюк и добавил, что российскую команду уже выселяют из отеля.

Как уточнил в Twitter спортивный журналист Роман Бебех, выпивший россиянин откровенно хамил персоналу отеля, после чего футболисты закарпатского Миная проучили своих "коллег" из ярославского Шинника.

По данным журналиста, украинский футболист Даниил Колесник сделал замечание россиянину, который хамил сотрудникам отеля.

При этом россиянин не стал извиняться. В итоге завязалась драка, из которой наши вышли победителями.

Добавим, что в Сети уже появилось видео драки футболистов Миная и Шинника. На кадрах можно заметить одного из валяющихся на полу россиян.

Украинцы 'уложили' пьяных русских: подробности драки футболистов в Турции
/ Скриншот

Драка футболистов Украины и РФ

Ранее сообщалось о том, что в Турции украинские футболисты ФК Минай (Закарпатье) избили российских спортсменов из ФК Шинник (Ярославль).

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в жестоких боях с русскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ривненской области − Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес"). Его некролог был опубликован на Facebook-странице местной ассоциации футбола.

Сообщается, что Каранюк с детских лет увлекался футболом. Был воспитанником ДЮСШ ривненского "Вереса". Играл в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

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