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В боях с врагами погиб молодой футболист и десантник ВСУ

10 декабря 2022, 10:53
В последнее время Андрей Каранюк служил наводчиком 5-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного батальона. И на этом посту и погиб.
Каранюк, футболист, воин
В боях с врагами погиб молодой футболист и десантник ВСУ / Ривненская облассоциация футбола

В жестоких боях с русскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ривненской области − Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес"). Его некролог был опубликован на Facebook-странице местной ассоциации футбола.

Сообщается, что Каранюк с детских лет увлекался футболом. Был воспитанником ДЮСШ ривненского "Вереса". Играл в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

Однако закрепиться в "Вересе" Каранюк не сумел. После чего выступал за ряд команд районного уровня − ФК "Сатурн" (Дядковичи), ФК "Будмаркет Маяк" (Колоденко), ФК "Омеленец" (Великая Омеляна).

Каранюк

После полномасштабного военного вторжения России 24 февраля Каранюк отправился служить в ВСУ, а далее − на фронт. В последнее время он был наводчиком 5-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного батальона. 3 декабря он получил ранения, несовместимые с жизнью, при выполнении боевых задач. 12 декабря ему должно было исполниться 29 лет.

Напомним, ранее защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

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