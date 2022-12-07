Студенты всегда ждали его лекций: на фронте погиб преподаватель истории из Каменец-Подольского

40-летний Вадим Стецюк не успел закончить докторскую диссертацию. Новость о его гибели шокировала многих его коллег и друзей. У защитника остались жена и сын.

Вадим Стецюк погиб в боях за Украину / Фото Facebook

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк. 1 декабря с ним попрощались в Каменец-Подольском. У погибшего остались супруга и сын.

40-летний Вадим Стецюк еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину хотел пойти служить в армию. Однако семейные обстоятельства удерживали его от этого. Но после 24 февраля он сам отправился в военкомат, хотя военного опыта не имел, пишет Obozrevatel.

Новость о гибели преподавателя шокировала многих его коллег и друзей. Те, кто хотя бы раз побывал на его экскурсиях в Каменец-Подольском заповеднике, вспоминают его как одного из лучших знатоков истории этого края, а также как очень интересного рассказчика. Он обладал удивительным чувством юмора, с шутками он вел и свои экскурсии, что очень нравилось туристам.

"Он был человеком очень заинтересованным, работал с самоотдачей, все, за что он брался, доводил до конца. Студенты очень уважали и любили его, он всегда находил с ними общий язык", – рассказал заведующий кафедрой истории Украины Александр Завальнюк.

Вадим Стецюк / Фото Facebook

На страничке погибшего военного в Facebook бывшие студенты пишут, что всегда с удовольствием приходили на его лекции по истории.

Из-за войны Вадим Стецюк так и не успел закончить свою докторскую диссертацию. Она была посвящена теме пребывания российских войск на территории правобережной Украины, начиная с 70-х годов 19-го столетия и до 1914 года. У него 120 научных публикаций и несколько монографий.

Стецюк был частым участником различных международных и Всеукраинских научных конференций.

Как сообщал Главред, защищая Украину, погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет.

Кроме того, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

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