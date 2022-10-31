В боях за Украину погиб бывший депутат из Львова Юрий Лунь

Юрий Лунь был депутатом горсовета Львова от всеукраинского объединения Свобода в 2010-2015 годах. Защищал Украину с 2014 года.
Защищая Украину, погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет.
О гибели героя сообщила пресс-служба Львовского горсовета в Facebook.
"Погиб Юрко Лунь… Сострадание семье и близким. Вечная память и слава тебе, друг!" – написал секретарь горсовета Маркиан Лопачак.
"Вместе с тобой нас выбирали львовяне во Львовский городской совет. Ты не подвел их ожидания в работе и мужественно защищал наш край", – добавил однопартиец Андриан Гутник.
Юрий Лунь был депутатом горсовета Львова от всеукраинского объединения Свобода в 2010-2015 годах. Защищал Украину с 2014 года. Тогда свободовец добровольцем вступил в армию – в батальон специального назначения "Січ" Министерства внутренних дел Украины. С тех пор Лунь принимал участие в боевых действиях.
Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело Героя из-под обстрелов.
В неравном бою с российскими оккупантами погиб журналист автомобильного издания InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он поехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.
Также мы писали, что в суровых сражениях с русскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.
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