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В неравном бою против "вагнеровцев" трагически погиб украинский журналист

21 июля 2022, 22:53

Рачок стал на защиту Украины без боевого опыта, без каких-либо физических данных, без военной специальности.

На фронте погиб журналист / Коллаж - фото Обозревателя

В неравном бою с российскими оккупантами погиб журналист автомобильного издания InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он поехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения, сообщил главред издания Павел Кащук в Facebook.

"Можно ли победить страну, в которой худощавый филолог берет в руки оружие и становится настоящим воином уничтожая элитные подразделения врага? Не думаю", – отметил он.

Рачок стал на защиту Украины без боевого опыта, без каких-либо физических данных, без военной специальности.

"Неудивительно, что сразу же он получил шутливый позывной - Мальчик. Это настолько о нем... но нет. За эти 5 месяцев патриотизм, мотивация и сила духа сделали из Коли воина", – подчеркнул он.

Известно, что подразделение погибшего защитника приняло свое не первое но, казалось бы, неравное сражение с довольно многочисленным отрядом ЧИК "Вагнер". Бой непростой, но враг был полностью уничтожен, а прорыв остановлен.

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"Однако эта победа была не бесплатной… По словам собратьев, Коля был настоящим воином, сознательно шел в бой, вернулся на фронт даже после предложения взять длинный отпуск после тяжелых недель в Луганской области", – добавил главный редактор InfoCar.

Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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