Число убитых оккупантов перевалило за 150, среди них - генерал: детали удара ВСУ на Херсонщине

Детали удара ВСУ на Херсонщине / скриншот

Выяснились подробности удара по пунктах управления и складах ВС РФ в Херсонской области.

За прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Всё еще продолжает поступать информация об убитых и раненых военнослужащих ВС РФ, общее число которых на указанных объектах уже перевалило за 150", - написал он на своей страничке в Facebook.

В том числе имеется информация о погибших среди руководящего состава ВС РФ:

начальник штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин;

командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград)

полковник Горобец;

начальник штаба-первый заместитель командира 20 мсд полковник Кенс;

начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль;

начальник артиллерии 20 мсд подполковник Гордеев.

Напомним, ранее в результате взрыва на складе российских боеприпасов, который враг обустроил в Новой Каховке, погибли более 100 оккупантов.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что были уничтожены казармы Росгвардии.

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