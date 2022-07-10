Удар по складу врага в Новой Каховке: более сотни оккупантов ликвидированы, около 200 - ранены

В результате взрыва на складе боеприпасов в Новой Каховке погибли более 100 оккупантов / Генштаб ВСУ, скрин

В результате взрыва на складе российских боеприпасов, который враг обустроил в Новой Каховке, погибли более 100 оккупантов. Об это рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Сообщается, что на складе были ракеты к вражеским ПВО.

"Удар по пункту управления 49 армии, ПВО, и складам с ракетами к ПВО. По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых - тяжёлые, часть из которых не выживет", - написал Алексей Арестович.

Он утверждает, что РФ организовала эвакуацию для "VIP-раненых и убитых".

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Напомним, точным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области. Украинские защитники попали в армейский склад РФ в пятницу, 8 июля. Там же накануне был ликвидирован коллаборант Сергей Томка, который перешел на сторону оккупантов РФ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.

Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

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