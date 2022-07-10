Взрывами разнесло казармы Росгвардии, у оккупантов потери: подробности удара по Херсону

Удар по базе РФ в Херсоне / Скриншот

Украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар.

Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она еще горела от утренних попаданий в 5 утра, а потом снова, когда попали в 10", - отметил он.

Хлань добавил, что очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

"При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?", - добавил депутат.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко в Telegram пишет, что в результате удара в Херсоне у оккупантов есть потери.

"По моей информации попали в казармы Росгвардии. Много 200-х", - сообщил нардеп.

Вместе с тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил: "Сейчас там пожар и все дымится. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей".

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.

Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

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