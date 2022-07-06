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Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине: ударили по опорным пунктам

6 июля 2022, 08:10

Украинские военные уничтожили 18 оккупантов, два склада с боеприпасами и много техники захватчиков.

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Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине/ УНИАН, Армия Информ

Украинские воздушные силы ударили со штурмовиков и вертолетов по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области.

Удар был нанесен в районе села Благодатное. Сейчас военные разведывают, какие потери понесли захватчики. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также на Херсонщине оккупанты совершали одиночные и парные удары с вертолетов Ка-52. Они атаковали с воздуха переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобождаемой Ивановки. Вследствие этого украинские войска потерь не имеют.

Кроме этого, в Херсонской области состоялся воздушный бой между двумя украинским штурмовиками и тремя истребителями российских оккупантов.

На Юге ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ нанесли сильные потери врагу, ведя по нему огонь. Так, оккупанты потеряли:

  • 18 человек из личного состава,
  • 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С",
  • 1 зенитную установку 23-го калибра,
  • 1 гаубицу "Мста-Б",
  • 5 единиц бронированной и автомобильной техники,
  • 2 склада боеприпасов.

В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты.

Ранее военные аналитики Института изучения войны заявили, что целью РФ в войне до сих пор является уничтожение суверенитета Украины и смена режима несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.

Напомним, ветераны войск специальных операций США создали в Украине группировку Моцарт в противовес российским наемникам из ЧВК Вагнера. Они организовали для защитников Украины несколько учебно-тренировочных лагерей в районе боевых действий. На сегодня в них было обучено более 2500 украинских военных.

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