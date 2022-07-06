Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине: ударили по опорным пунктам

Украинские военные уничтожили 18 оккупантов, два склада с боеприпасами и много техники захватчиков.
Украинские воздушные силы ударили со штурмовиков и вертолетов по опорным пунктам оккупантов в Херсонской области.
Удар был нанесен в районе села Благодатное. Сейчас военные разведывают, какие потери понесли захватчики. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также на Херсонщине оккупанты совершали одиночные и парные удары с вертолетов Ка-52. Они атаковали с воздуха переправу через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобождаемой Ивановки. Вследствие этого украинские войска потерь не имеют.
Кроме этого, в Херсонской области состоялся воздушный бой между двумя украинским штурмовиками и тремя истребителями российских оккупантов.
На Юге ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ нанесли сильные потери врагу, ведя по нему огонь. Так, оккупанты потеряли:
- 18 человек из личного состава,
- 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С",
- 1 зенитную установку 23-го калибра,
- 1 гаубицу "Мста-Б",
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники,
- 2 склада боеприпасов.
В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты.
Ранее военные аналитики Института изучения войны заявили, что целью РФ в войне до сих пор является уничтожение суверенитета Украины и смена режима несмотря на российские военные неудачи и риторику, намекающую на снижение военных целей после этих поражений.
Напомним, ветераны войск специальных операций США создали в Украине группировку Моцарт в противовес российским наемникам из ЧВК Вагнера. Они организовали для защитников Украины несколько учебно-тренировочных лагерей в районе боевых действий. На сегодня в них было обучено более 2500 украинских военных.
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