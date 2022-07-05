РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – Арестович

На фронт бросили военных с Сахалина – это было последнее подразделение РФ, которое еще не было вовлечено в войну.
В РФ уже не осталось подразделений, военные из которых не были бы привлечены к войне против Украины. Недавно Путин перебросил на фронт солдат с Сахалина. До сих пор это подразделение оставалось единственным, которое еще не было вовлечено в боевые действия в нашем государстве.
В целом российский диктатор Владимир Путин направил 60% своей армии на захват только двух городов на Донбассе. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.
"На днях последнего соединения Вооруженных сил Российской Федерации коснулась война в Украине – это 18-я стрелково-пулеметная дивизия на острове Сахалин. И вот они тоже уже здесь", – отметил Арестович.
Также он подчеркнул, что хоть сейчас и хочется ярких побед и наступлений, однако военное командование работает с тем, что есть.
"Наши вооруженные силы перемалывают противника, который имеет преимущество по количеству личного состава, техники и бюджета. Воевать сложно, но мы умеем. Мы перемалываем эту армию и накапливаем резервы. Наступление с яркими победами неизбежно", – отметил советник главы ОП.
Ранее Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка. Он заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации была успешной военной операцией.
Также ранее советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты растеряли боевой потенциал в последние недели. По его словам взятие Рубежного, Северодонецка и Лисичанска было последним успехом российской армии на территории Украины, а оккупанты не в состоянии дальше захватить Славянск и Краматорск.
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