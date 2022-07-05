Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

"Прилеты" в Хмельницкой области / Скриншот

Во вторник вечером, 5 июля, в большинстве областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. В то же время появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.

Кроме Николаевской и Херсонской областей была объявлена тревога в Украине. Об этом свидетельствовала карта воздушных тревог

Вместе с тем в соцсетях пользователи публиковали информацию о пролетах ракет российских оккупантов над территорией Украины.

В свою очередь местные власти в Хмельницкой области сообщили о последствиях удара РФ.

В частности, мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе.

"Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации", - написал он.

В свою очередь глава Хмельницкой военно-гражданской администрации Сергей Гамалий рассказал о последствиях удара РФ.

"Имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе", - отметил он.

Напомним, во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.

Позднее Вадим Лях уточнил, что в результате обстрелов Славянска Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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