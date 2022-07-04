Генерал США объяснил, как заставить РФ прекратить "ракетный террор" в Украине

Американский военный обратил внимание на необходимость нарушения логистики доставки крылатых ракет РФ к местам пусков.
Бывший командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес прокомментировал ситуацию с ракетными ударами, которые российские оккупанты наносят по гражданским объектам в Украине.
Как подчеркнул он в комментарии Guildhall, для противодействия ударам авиации РФ с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые российскими самолетами.
Американский военный также обратил внимание на необходимость нарушения логистики доставки крылатых ракет РФ к местам пусков.
"Когда мы говорим о ракетах и крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им необходимо атаковать аэродромы с которых взлетают такие самолеты (запускающие крылатые ракеты – ред.). Или же найти метод нарушить логистику доставок таких ракет к местам пусков", — добавил Ходжес.
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Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.
Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.
Глава государства назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.
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