В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВО

В Днепре сбили 6 российских ракет/ Facebook, скрин

Российские захватчики утром во вторник, 5 июля, обстреляли ракетами город Днепр. Шесть ракет, которые летели в сторону украинского города с территории России, успешно сбили Войска противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-сцентр Командования Воздушных сил ВСУ. Отмечается что ракетный обстрел произошел около 4 часов утра.

Отбили вражескую ракетную атаку подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток".

Также было обнародовано видео меткой работы украинской ПВО.

"5 июля 2022 года, 4:00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г. Днепр). Вместе – к победе!" – отмечается в подписи к видео.

Напомним, во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области. В результате погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что 5 июля в Николаеве прогремели взрывы. После одного из "прилетов" в городе вспыхнул сильный пожар. Над Николаевом поднимается столб черного дыма. Мэр подтвердил, что по городу были нанесены ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики.

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