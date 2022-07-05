Мощные взрывы в Николаеве: после ударов ракет вспыхнул пожар, над городом - клубы черного дыма

Над Николаевом поднимается столб черного дыма / скриншот

Утром во вторник, 5 июля, в Николаеве прогремели взрывы. Перед эти была объявлена воздушная тревога.

Как пишут местные СМИ, после одного из "прилетов" в городе вспыхнул сильный пожар. Над Николаевом поднимается столб черного дыма.

По данным местных жителей, на месте пожара огонь поднялся выше крыши.

В Сети публикуют фото и видео последствий взрывов.

Так выглядит небо над Николаевом после ракетной атаки 5 июля / Фото Telegram

Отмечается, что в области российские ракеты были сбиты украинской системой ППО.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил в Telegram, что утром по городу были нанесены ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики.

Отметим, Оперативное командование Юг 4 июля предупредило, что российские оккупанты подготовили к запуску 30 ракет "Калибр". В северо-западной части Черного моря находятся три надводных и два подводных носителя таких ракет. Угроза ракетный ударов по территории Украины сохраняется.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Кроме того, беспокойство врага установлением контроля над островом Змеиным украинской стороной активизирует их авиацию. Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевщине, в том числе и с неба – довольно существенная и вероятная", – отмечается в сообщении в Facebook.

Как сообщал Главред, рано утром во вторник, 5 июля, российские оккупанты, выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Отметим также, что прошлой ночью в Киеве впервые за семь дней звучала воздушная тревога. Она сработала около трёх часов ночи и держалась примерно полтора часа. Информации о "прилетах" не поступало. В последний раз сирена в Киеве включалась 28 июня.

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