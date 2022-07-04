Мощные взрывы в Донецке: оккупанты отомстили гражданским после удара ВСУ

В Донецке горят объекты железнодорожной инфраструктуры.
В понедельник, 4 июля, в оккупированном Донецке наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пожары могли произойти из-за нарушения правил противопожарной безопасности
"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", - отметил он.
В свою очередь источники в украинских спецслужбах не исключают, что российские оккупационные войска 4 июля начали накрывать огнем районы Донецка, которые сами контролируют.
Таким образом, россияне "ответили" на то, что ВСУ нанесли удар по их военной инфраструктуре, сообщает 24 канал.
Взрывы на Донбассе: что известно
Отмечается, что утром наши защитники нанесли точные удары по военным объектам оккупантов на Донбассе. После этого россияне сразу начали обстреливать мирных жителей в Донецке. Как следствие, пострадали несколько гражданских. В какие объекты было попадание российских снарядов:
- рынок возле вокзала;
- 5-этажный дом;
- мебельный цех;
- детский сад.
Российские пропагандисты распространяют информацию, что это якобы Вооруженные силы Украины решили стрелять по мирному населению. Однако это не соответствует действительности, поскольку в городе звучали как звуки "вылетов", так и "прилетов". Поэтому обстрелы, скорее всего, велись из окрестностей Донецка, контролируемых оккупационными "властями".
Как сообщал Главред, 10 июня в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.
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