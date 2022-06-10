Грохот и клубы дыма: в Донецке прогремели взрывы у офиса главаря "ДНР" Пушилина

Взрыв в центре Донецка / Скриншот

В оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря контролируемых Кремлем боевиков Дениса Пушилина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Донецке прогремел взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина. Подробностей пока нет, но.... Три дня идет замена руководства оккупантов с местных коллаборантов на русских. И тут взрыв возле офиса Пушилина", - сказано в сообщении.

"Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти Паши Губаревы, Захарченко и Гиви с Моторолами. Так что, коллаборанты. Сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь живыми", - добавил советник мэра Мариуполя.

Позднее появилась информация о еще одном взрыве у офиса Пушилина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль начал искать виновных в провале на войне в Украине. Одним из таких может стать главарь "ДНР" Денис Пушилин.

За почти 4 года своей "работы" Пушилин фактически присвоил оккупированную Донетчину, перехватив все потоки финансов, которые выделялись Россией на "развитие республики".

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