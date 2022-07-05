УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре прогремели взрывы: РФ запустила по области семь ракет

5 июля 2022, 07:13

Шесть российских ракет успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове. На месте работают спасатели и полиция.

Ракеты над Днепропетровской областью сбила ПВО
Почти все ракеты над Днепропетровской областью сбила ПВО / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром во вторник, 5 июля, российские оккупанты, выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом.

В Днепре обломки сбитой ракеты вызвали возгорание. На данный момент спасатели огонь уже потушили, пострадавших нет.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГосЧС и полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, по данным Telegram-канала Днепр Оперативный, первый взрыв в Днепре раздался около 03:55. Местные жители сообщили, что слышали как минимум четыре громких взрыва. В этой время по всей Украине, кроме Херсонской области, была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось также, что в результате падения обломков в одном из районов Днепра начался пожар, над городом было видно задымление.

Как сообщал Главред, бывший командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес прокомментировал ситуацию с ракетными ударами, которые российские оккупанты наносят по гражданским объектам в Украине. По его словам, для противодействия ударам авиации РФ с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые российскими самолетами.

Другие новости:

новости Днепра война в Украине Днепропетровщина ракета новости Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:13

В Днепре прогремели взрывы: РФ запустила по области семь ракет

06:46

Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск: эксперты ISW дали прогноз, будет ли оно успешнымВидео

06:25

Эй! Когда начнем мобилизовать экономику?мнение

06:19

ТОП-5 ситуаций, в которых можно соврать мужчине

05:30

Беларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует ПутинаВидео

Реклама
05:00

В России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

04:40

"Это был шок": выяснилось, когда Путин решил покорить и уничтожить УкраинуВидео

04:10

Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ русских складов с боеприпасамиВидео

03:40

Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе: 7 простых фокусов для стильного образа

03:40

Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

03:10

В Украину ворвется ранняя и очень холодная осень: синоптики дали прогнозВидео

02:40

У России будут связаны руки после вероятного захвата Донбасса - ЖдановВидео

02:30

"Британская Ким Кардашьян" показала роскошные формы во время купания на закате

02:03

Как вывести пятна от кофе и чая в домашних условиях и без спецсредств

01:52

Экс-муж Ани Лорак показал очень личные фото с молодой возлюбленной

01:32

"Даже у Лукашенко не хватит смелости": Жданов оценил риск атаки оккупантов на украинские АЭС

01:06

78-летний Роберт Де Ниро отдыхает в Испании с любовницей, которая значительно моложе негоВидео

00:51

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

04 июля, понедельник
23:58

Унижали, морили голодом, обзывали: боец "Азова" пожаловался на условия пребывания в пленуВидео

23:52

Евгений Кошевой набил патриотическую татуировку в память о Кузьме Скрябине

Реклама
23:34

Ненавидит Россию и презирает россиян: актриса из РФ дала интервью иностранным СМИ

23:27

Арестович рассказал, как ВСУ мастерски выбивают тылы противникаВидео

23:22

Российский критик заставляет Лайму Вайкуле озвучить позицию по Украине

22:52

Переломить наступательный потенциал: Зеленский поведал о самой сложной задаче ВСУ

22:52

Звезда сериала Воронины поддержал войну в Украине, за что фанаты назвали его полудурком

22:34

Россия системно вывозит через Крым ворованное украинское зерно в Турцию - СМИВидео

22:30

"Как Вам, нормально веселиться?": украинцы поприветствовали Баскова в ТурцииВидео

22:08

Шеф-редактор "Дизель Шоу" назвал актрису Мишину "политической проституткой"

22:06

Мощные взрывы в Донецке: оккупанты отомстили гражданским после удара ВСУВидео

22:03

Уход из Лисичанска и логика войнымнение

21:44

Аномальный июль: синоптик назвал самый жаркий день месяцаВидео

21:42

"Люди быстро закрыли им рты": Ксения Мишина резко ответила на оскорбление руководителей "Дизель Шоу"Видео

21:40

Иван Яковина. Когда ждать Ленд-лиза и что именно поставят США в Украину?Видеоблоги

21:28

На остров не высаживались: стали известны подробности об украинском флаге на ЗмеиномВидео

21:03

В Европе резко взлетели цены на газ: в чем главная причина

20:59

РФ выбили со Змеиного с помощью американских HIMARS: у Зеленского раскрыли деталиВидео

20:58

Автомобиль Златы Огневич обстреляли оккупанты

20:50

"Это разрыв": авторы хита про "Вову" рвут Сеть новым видео о Борисе ДжонсонеВидео

20:47

Мама ведущего Славы Демина, избивавшая его до крови, добилась выплаты алиментов

20:41

Бен Стиллер объяснил, что его тронуло сильнее всего в истерзанной войной УкраинеВидео

Реклама
20:22

Генерал США объяснил, как заставить РФ прекратить "ракетный террор" в УкраинеВидео

20:12

ПФУ начал платить повышенные пенсии за июль: когда украинцы смогут получить деньгиВидео

20:10

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

19:57

Деньги потекут рекой: 5 привычек, которые принесут невероятный финансовый успех каждомуВидео

19:56

74-летняя Мэй Маск показала тело в бикини без ретуши

19:54

"Они отбросы планеты Земля": Кондратюк показал родное село, уничтоженное русскимиВидео

19:42

ВСУ отразили вражеский штурм и отбросили оккупантов на трех направленияхВидео

19:37

750 млрд долларов и 850 проектов: Украина представила план послевоенного восстановленияВидео

19:12

"Идет самый сложный период": астролог назвала опасную дату в июле для Украины - гороскопВидео

19:05

"Путин лично руководил наступлением": в МВД назвали причину отвода ВСУ из ЛисичанскаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять