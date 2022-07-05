В Днепре прогремели взрывы: РФ запустила по области семь ракет

Почти все ракеты над Днепропетровской областью сбила ПВО / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Рано утром во вторник, 5 июля, российские оккупанты, выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом.

В Днепре обломки сбитой ракеты вызвали возгорание. На данный момент спасатели огонь уже потушили, пострадавших нет.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГосЧС и полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, по данным Telegram-канала Днепр Оперативный, первый взрыв в Днепре раздался около 03:55. Местные жители сообщили, что слышали как минимум четыре громких взрыва. В этой время по всей Украине, кроме Херсонской области, была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось также, что в результате падения обломков в одном из районов Днепра начался пожар, над городом было видно задымление.

Как сообщал Главред, бывший командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес прокомментировал ситуацию с ракетными ударами, которые российские оккупанты наносят по гражданским объектам в Украине. По его словам, для противодействия ударам авиации РФ с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые российскими самолетами.

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