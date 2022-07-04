РФ бьет по Украине "ядерными ракетами": в ГУР назвали причину

РФ наносит ракетные удары по Украине / Скриншот видео с youtube.com

По Украине российские оккупационные войска наносят удары с помощью дальней бомбардировочной авиации, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, россияне наносят удары большей частью старыми советскими ракетами.

"Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой. Вот и весь ответ. Они в принципе не имеют той точности, которую хотели бы иметь", — сказал собеседник.

По словам начальника ГУР, ему известна информация о количестве этих ракет, но ее не следует распространять.

"Будет ли ракетная угроза с нами еще долго? К сожалению, она есть на данном этапе", — добавил Буданов.

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Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.

Глава государства назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

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