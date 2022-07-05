На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантов

Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине / коллаж УНИАН

Украинские воины под артиллерийским огнем смогли сдержать штурм оккупантов на Харьковщине. В ответ наши защитники знатно покрошили врага. Об этом сообщает ТСН.

Украинские воины рассказывают, что вражеская артиллерия на этом направлении умолкает лишь для того, чтобы сменить позиции. Оккупанты ровняют все с землей.

"Сначала арта начинает работать. После артиллерийских обстрелов питаются там. Танчики, затем пехота, маленькими группами по 10 по 15 человек, бывает, что через лес пытаются пройти", – рассказывает военнослужащий ВСУ.

Наши защитники говорят, что их неизменной целью является удерживание рубежей обороны без потерь.

Украинские воины стараются под вражеским огнем понять, с какой стороны стреляют российские военные и передают эту информацию нашим артиллеристам. Это является главным алгоритмом работы, который позволяет ежедневно уменьшать численность российской армии.

Читайте также"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под Харькова

Напомним, российские войска снова могут попытаться захватить Харьков. В таком случае наступление может произойти по двум направлениям. Оккупанты могут попытаться атаковать с северного и северо-восточного направлений.

Смотрите онлайн новости Харькова

Другие новости: