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На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантов

5 июля 2022, 17:20

Российские оккупанты пытаются захватить новые позиции,

Харьков, снаряды
Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине / коллаж УНИАН

Украинские воины под артиллерийским огнем смогли сдержать штурм оккупантов на Харьковщине. В ответ наши защитники знатно покрошили врага. Об этом сообщает ТСН.

Украинские воины рассказывают, что вражеская артиллерия на этом направлении умолкает лишь для того, чтобы сменить позиции. Оккупанты ровняют все с землей.

"Сначала арта начинает работать. После артиллерийских обстрелов питаются там. Танчики, затем пехота, маленькими группами по 10 по 15 человек, бывает, что через лес пытаются пройти", – рассказывает военнослужащий ВСУ.

Наши защитники говорят, что их неизменной целью является удерживание рубежей обороны без потерь.

Украинские воины стараются под вражеским огнем понять, с какой стороны стреляют российские военные и передают эту информацию нашим артиллеристам. Это является главным алгоритмом работы, который позволяет ежедневно уменьшать численность российской армии.

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Напомним, российские войска снова могут попытаться захватить Харьков. В таком случае наступление может произойти по двум направлениям. Оккупанты могут попытаться атаковать с северного и северо-восточного направлений.

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