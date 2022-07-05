Наступление на Харьков оккупанты могут совершить с двух направлений - Синегубов

Город ежедневно готовится к вероятному наступлению оккупантов на областной центр.
Российские войска снова могут попытаться захватить Харьков. В таком случае наступление может произойти по двум направлениям. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона.
Город ежедневно готовится к возможному наступлению.
"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно оказываем сопротивление врагу, держим наши границы на линии соприкосновения замкнутыми", - заявил Синегубов.
Он считает, что оккупанты могут попытаться атаковать с северного и северо-восточного направлений.
Синегубов отметил, что пока нет опасности сухопутного наступления на Харьков.
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Напомним, недавно российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области. Из артиллерии и минометов враг бил по Дергачам, Безрукам, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементиевке и Лозовой. Эти и другие населенные пункты также были обстреляны врагом из танков и авиации.
В результате вражеского обстрела пострадал по меньшей мере один гражданский человек.
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