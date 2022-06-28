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Генерал оценил риск новой атаки РФ на Харьков

28 июня 2022, 15:15

Харьков - не маленький город. Для наступления оккупационной армии РФ нужно обладать огромным количеством ресурсов, а их в таком количестве у россиян нет.

Харьков разрушенная обладминистрация
У РФ нет ресурсов для атаки на Харьков / Reuters

Вокруг Харькова идут бои местного значения. Пока что нет четкой информации о том, что оккупанты хотят продолжить наступление на город. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос.

По его словам, Харьков - не маленький город. Для наступления армии РФ нужно обладать огромным количеством ресурсов, а их в таком количестве у россиян нет.

"Возможно, они способны перебросить какие-то значительно большие силы на харьковское направление, но тогда они должны откуда-то их снять", - сказал Кривонос в интервью РБК-Украина.

Военный добавил, что россияне имеют достаточно серьезное преимущество в средствах огневого поражения, и они их эффективно используют.

"Наша задача – держаться за свои позиции, стараться как можно глубже зарыться, чтобы личный состав, который у нас есть в окопах, был жив, здоров и способен выполнять дальнейшие задачи", - сказал Кривонос.

Читайте такжеПопытка номер два: почему путинское войско не оставляет намерений захватить ХарьковПри этом он считает, что на определенных этапах россияне потеряли свой наступательный потенциал, хотя на некоторых участках они пытаются накопить силы.

"Это касается Северодонецка, района Лисичанска. Также, возможно, определенные действия будут и в районе Харькова. У них есть огневое преимущество, преимущество в количестве техники, но с человеческим потенциалом у них уже начинаются проблемы. Это не значит, что у них уже нет людей – российская армия значительно больше по своей численности (…) Нам нужно быть готовыми к наступательным действиям в Луганской области, ведь россияне хотят закончить ее захват (…) Поэтому наша задача номер один – сохранить личный состав. Напомню, что сейчас в окопах находятся те закаленные, мотивированные граждане Украины, которые являются самым бесценным нашим сокровищем. Эти люди – это основа будущего украинской нации. Наша задача – чтобы максимальное количество этих людей выжило и чтобы они могли в дальнейшем уничтожать врага", - отметил Кривонос.

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Как сообщал Главред, генерал Сергей Кривонос также заявил, что пока что не стоит вопрос о быстром освобождении от оккупантов всей Херсонской области. Сначала ВСУ будут освобождать часть правобережной Херсонщины. Этот процесс не будет быстрым. Также ВСУ делают попытки выгнать захватчиков из Херсона.

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