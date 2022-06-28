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Как ВСУ будут освобождать Херсонщину: генерал раскрыл план и озвучил сроки

28 июня 2022, 08:42

Пока что стоит вопрос об освобождении части правобережной Херсонщины. Этот процесс не будет быстрым. Также ВСУ делают попытки выгнать захватчиков из Херсона.

Освобождение Херсонщины не будет быстрым
Освобождение Херсонщины не будет быстрым / Фото УНИАН

Вопрос о быстром освобождении от оккупантов всей Херсонской области пока что не стоит. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны генерал Сергей Кривонос.

По его словам, Херсонская область разделена пополам по Днепру. И большая часть Херсона находится на левобережье.

"Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, а там еще есть Каховское водохранилище – это километры водного препятствия, и это не будет быстро. Поэтому пока что стоит вопрос об освобождении части правобережной Херсонщины", - сказал Кривонос в интервью РБК-Украина.

"Да, у нас есть попытки освободить Херсон. Увидим, как это будет. Не будем спешить и говорить, что это будет завтра или послезавтра. Это будет тогда, когда мы сможем это сделать", - добавил он.

Освобождение левобережной части Херсонщины будет происходить после того, как российских захватчиков выгонят из оккупированной части Запорожской области.

"Потому планы у нас глобальные. Но опять же все упирается в время, деньги и людей. Шаг за шагом мы идем к нашей победе. Либо нас уничтожит Россия, либо мы уничтожим ее на нашей территории и отбросим от наших границ. Потому что, если Россия проиграет войну Украине, она еще останется как государство. Если мы проигрываем войну России, то перестанем существовать как государство и нация", - сказал Кривонос.

Освобождение Херсонской области

Первые зримые результаты контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе оккупированного Херсона можно будет увидеть уже с августа. Военная операция будет сложной, однако ее нельзя назвать невозможным процессом. ВСУ уже проводят работу, результаты пока незначительные, но они уже есть. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины вряд ли будет устраивать лобовой штурм во время освобождения захваченного Россией Херсона. Наиболее вероятным сценарием является осада города и отрезание путей снабжения российских оккупационных войск. Местным жителям, если угроза будет возрастать, нужно будет покидать город. Однако сейчас захватчики усложнили процесс выезда.

Смотрите новости Херсона онлайн:

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