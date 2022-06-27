ВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардеп

Силы обороны Украины успешно продвигаются в Херсонской области, но о масштабной контрнаступательной операции говорить пока рано - парламентарий / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вооруженные силы Украины проводят тактические действия наступательного характера и добиваются успехов. Однако такие маневры рано называть контрнаступательной операцией, поскольку оружия войскам пока еще не хватает. Главной задачей является освобождение всех оккупированных территорий. Захвчатчики РФ в начале войны быстро смогли продвинуться на юге страны – по данному вопросу уже идет следствие. Об этом заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что о контрнаступательной операции ВСУ в Херсонской области говорить пока рано. Речь идет о наступательных действиях тактического характера, в рамках которых армия достигает успехов. Главной задачей по-прежнему является освобождение всех захваченных российскими оккупантами территорий.

"Я бы не говорил, что это контрнаступление, потому что количество вооружения, которое нам поступило, не дает нам возможность говорить, что мы действительно готовы. В военном понимании контрнаступление - это отвоевывание больших территорий, чем там 5-8 километров", - объяснил ситуацию Завитневич.

Также по его словам, следствие изучает вопрос быстрого продвижения войск РФ по южным областям Украины в начале войны. Уголовные дела уже открыты, идет разбирательство.

Читайте такжеШтурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – Жданов"Действительно, впечатляет та скорость (продвижения, - ред.), но она также объясняется. Есть несколько обходных выходов с Крымского полуострова, кроме тех путей, о которых все говорят. Но, конечно, есть вопросы, и сейчас уже есть уголовные дела. Там есть тайна следствия, этот вопрос никто не затаптывает", - подчеркнул Александр Завитневич.

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Ситуация в Херсонской области

В американском Институте изучения войны прогнозировали, что контратакующие действия ВСУ в Херсонской области станут еще большей угрозой войскам РФ в регионе. Оккупантам приходится удерживать свои позиции вдоль южной оси.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил, что силы обороны Украины освободили Киселевку. Украинская армия приблизилась к Херсону на расстояние около 15 километров.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской области. Российских захватчиков вытесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Детали появятся после закрепления украинских войск на новых позициях.

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