ВСУ контрнаступают на Херсонщине: оккупанты покидают второй и третий рубежи обороны

Украинские военные контратакуют на Херсонском направлении / Генштаб ВСУ, Суспильне

Украинские военные успешно контратакуют на Херсонщине. Защитники уже вытесняют оккупантов со второго и третьего рубежей обороны. Об этом заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Украинцы сразу узнают о том, какие населенные пункты удалось освободить после того, как ВСУ закрепятся на этих рубежах. На отдельных участках россияне укреплялись железобетонными конструкциями, однако даже это их не спасло.

"Действия наших войск на южном направлении, в сторону Херсона, достаточно успешны. Оккупантам очень тяжело. Уже потрачены силы на обустройство 2-го и 3-го рубежей обороны, приходится пользоваться запасными, потому что даже из них мы уже вытесняем врага. Мы продвигаемся" – говорит Гуменюк.

Украинцев призывают пока не сообщать детали контрнаступления в соцсетях, пока это не сделают в официальных источниках.

"Призываю всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений. Только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют", — добавила Гуменюк.

По ее словам, на отдельных участках украинские защитники отбросили врага за третий рубеж обороны, хотя оккупанты укрепились железобетонными конструкциями.

Читайте также"Это очень оптимистично": смогут ли освободить Херсон до конца лета - Жданов

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

Другие новости: