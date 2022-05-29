Армия РФ понесла значительные потери на Юге и отступила на невыгодные рубежи – Генштаб/ Reuters, УНИАН

Российские войска в результате наступления Вооруженных сил Украины на Южнобугском направлении понесли сильные потери, вынуждены были отступить и теперь обороняются на невыгодных для них рубежах в районе населенного пункта Костромка на Херсонщине.

Однако сейчас армия РФ пытается восстановить утраченные позиции – для этого противник перебрасывает резервы на угрожающие направления. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.

Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других.

Захватчики продолжают вести наступательные действия на Донецком направлении. Там они активно применяют силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Также увеличилась интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

Усиливается группировка врага на Лиманском направлении. Российские оккупанты применили штурмовую авиацию вблизи Дубравы, а также делают попытки закрепиться в районе города Лиман Донецкой области.

"На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Бобровое враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки", – говорится в сообщении.

Русские пытались улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. Они проводили наступление и штурм в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка, применяя в том числе и минометы и артиллерию. Однако украинские военные отбили штурм врага и нанесли ему урон, после чего захватчики были вынуждены отойти.

"На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел", – отмечают в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании защитников Украины.

"Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Тернова. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на вероятных направлениях действий Сил обороны", – сообщают в Генштабе ВСУ.

Оккупанты из-за значительных потерь на фронте в технике пытаются подкрепить силы своего войска с помощью снятых с хранения устаревших образцов вооружения и военной техники, в частности, танков Т-62 и БМП-1.

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Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват города Северодонецк на Луганщине не даст для РФ никакого существенного преимущества. Россия пытается получить контроль над всей областью в ее админграницах, поэтому бросает все силы на штурм города. И даже если ей удастся это сделать, на захват Северодонецка армия РФ отдаст слишком много сил, и ВСУ смогут пойти в контрнаступление.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ВСУ смогли отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей. Продолжаются боевые действия на нескольких локациях.

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