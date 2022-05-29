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Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin – Жданов

29 мая 2022, 06:24

Российские силы не располагают серьезным преимуществом в военной технике по всей линии фронта, сказал Олег Жданов.

Жданов, Джавелин
У танков Т-62 нет шансов против NLAW и Javelin – Жданов / Коллаж Главред, Минобороны Украины

У войск России нет огромного преимущества в военной технике по всей линии фронта. Такая ситуация наблюдается только на тех участках, где они пытаются прорвать оборону ВСУ. Атакует большинство танков не одновременно, а волнами. Россияне расконсервируют старые танки Т-62, которые помнят еще времена Хрущева. На них нет брони – такие танки очень эффективно уничтожаются современными переносными противотанковыми ракетными комплексами NLAW и Javelin. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что у российских оккупантов нет колоссального преимущества по всей линии фронта. В районе Северодонецка они создали превосходство за счет плотности войск. Большое количество танков сосредоточено на участках, где они пытаются прорвать оборону. Такая техника атакует не одновременно, а волнами.

Читайте такжеЖданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов"Не будем пугать людей, что 1:20. 1:20 они (российские захватчики) создали на отдельных направлениях в районе Северодонецка за счет плотности войск. Это не говорит о том, что у нас по всей линии фронта 1:20 техники. Нет, это на участках, где они пытаются прорвать нашу оборону. И одновременно эти 20 танков против нашего одного не идут в атаку – они идут волнами по несколько машин – 1:4, 1:5. Такое преимущество создают в ходе атак на наши позиции", - объяснил Жданов.

По его словам, оккупанты отказались снимать с хранения самый современный по советским меркам танк Т-80 из-за его работы на авиационном газе, поскольку это дорого. Поэтому они снимают Т-62, именно этими танками они атакуют украинские позиции и пытаются создать численное преимущество.

"Они пошли еще дальше и снимают Т-62 , который прост, как трактор, в эксплуатации. Этими танками они попытаются создать численное преимущество, этими ударными "бронированными кулаками" и пехотой "забрасывать" наши позиции", - сказал Жданов.

Как утверждает эксперт, такие танки должны "помнить еще Хрущева". Это техника еще середины ХХ века, которой у оккупантов еще очень много. Впрочем, у данных танков нет реактивной брони, поэтому их можно уничтожить еще советскими РПГ-7. В ситуации с использованием переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin у Т-62 для них и вовсе нет шансов.Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов

"Т. е. они, как говорят танкисты, "голые". Поэтому поражение этих танков может эффективно производиться даже средствами советских времен, таких как РПГ-7. NLAW и Javelin – там вообще шансов нет (для танка)", - подчеркнул Олег Жданов.

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Поставки дальнобойных РСЗО для Украины

Президент Владимир Зеленский говорил, что Киев ожидает от Запада поставок реактивных систем залпового огня типа MLRS, которые должны помочь Украине освободить свои территории.

"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - считает Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли заявлял, что ВСУ для борьбы с войсками РФ нужны поставки РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что если Украина получит РСЗО MLRS, украинские войска будут способны самостоятельно организовать деблокаду своих морских портов в Черном море.

Спикер Банковой Алексей Арестович подчеркнул, что Украине будут предоставлять оружие до тех пор, пока ВСУ не разгромят армию России. По его словам, на планы РФ по аннексии Херсонщины Киев ответит реактивными системами залпового огня MLRS.

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