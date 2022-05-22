Украина сама деблокирует Черное море: в ОП сказали, что для этого нужно

Украина сама деблокирует Черное море, если государства-партнеры предоставят ей необходимое оружие/ armyinform.com.ua, Reuters

Украине нужна американская реактивная система залпового огня MLRS – она поможет, в частности, деблокировать Черное море.

Об этом заявили в Офисе президента Украины. Соответствующие заявления сделали глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк в соцсетях, отметив, что нашему государству для защиты от российской агрессии нужно оружие.

"Украине нужно больше тяжелых вооружений. Нам надо получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", – подчеркнул Ермак в Telegram.

В то же время Михаил Подоляк отметил, что война в Украине станет спусковым крючком для продовольственного кризиса в мире, и 1,6 миллиардов людей могут начать недоедать из-за недостатка продовольствия. Он подчеркнул, что из-за роста цен сотни миллионов окажутся за чертой бедности.

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", – написал Подоляк и подчеркнул, что нельзя торговаться со страной, которая фактически взяла в заложники сотни миллионов людей.

Он отметил, что лучшей идеей будет дать Украине больше оружия.

"У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы всё сделаем сами", – отметил советник главы ОП.

РСЗО MLRS/ artillery-antitanks.blogspot.com

Ранее в ООН предупреждали, что в мире может начаться глобальная продовольственная катастрофа из-за закрытия портов в Черном море. Это может вызвать голод, массовые миграции и политическую нестабильность в мире.

РЗСО MLRS – что о ней известно

Американская реактивная система залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System) производится компанией Vought. Она может поражать цели в любое время суток на расстоянии более 30 километров.

Такие РСЗО состоят на вооружении армии США с 1983 года. Позже было основано производство в Европе и постепенно такая тяжелая техника начала поступать на вооружение армий стран-членов НАТО.

По конструкции пусковая установка MLRS имеет два транспортно-пусковых контейнера, в которых по шесть направляющих для неуправляемых ракетных снарядов. После отстрела пустые контейнеры всех снарядов заменяются в течение пяти минут. В экипаж РСЗО входит три человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от грядущей онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится 23 мая, решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загонные отметил, что миф о силе армии России рассыпается и объяснил, почему РФ проигрывает войну в Украине.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также: