УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина сама деблокирует Черное море: в ОП сказали, что для этого нужно

22 мая 2022, 12:46

В Офисе президента призвали другие государства не торговаться со страной-агрессором, а помочь Украине оружием.

false
Украина сама деблокирует Черное море, если государства-партнеры предоставят ей необходимое оружие/ armyinform.com.ua, Reuters

Украине нужна американская реактивная система залпового огня MLRS – она поможет, в частности, деблокировать Черное море.

Об этом заявили в Офисе президента Украины. Соответствующие заявления сделали глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк в соцсетях, отметив, что нашему государству для защиты от российской агрессии нужно оружие.

"Украине нужно больше тяжелых вооружений. Нам надо получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", – подчеркнул Ермак в Telegram.

В то же время Михаил Подоляк отметил, что война в Украине станет спусковым крючком для продовольственного кризиса в мире, и 1,6 миллиардов людей могут начать недоедать из-за недостатка продовольствия. Он подчеркнул, что из-за роста цен сотни миллионов окажутся за чертой бедности.

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", – написал Подоляк и подчеркнул, что нельзя торговаться со страной, которая фактически взяла в заложники сотни миллионов людей.

Он отметил, что лучшей идеей будет дать Украине больше оружия.

"У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы всё сделаем сами", – отметил советник главы ОП.

false
РСЗО MLRS/ artillery-antitanks.blogspot.com

Ранее в ООН предупреждали, что в мире может начаться глобальная продовольственная катастрофа из-за закрытия портов в Черном море. Это может вызвать голод, массовые миграции и политическую нестабильность в мире.

РЗСО MLRS – что о ней известно

Американская реактивная система залпового огня MLRS (Multiple Launch Rocket System) производится компанией Vought. Она может поражать цели в любое время суток на расстоянии более 30 километров.

Такие РСЗО состоят на вооружении армии США с 1983 года. Позже было основано производство в Европе и постепенно такая тяжелая техника начала поступать на вооружение армий стран-членов НАТО.

По конструкции пусковая установка MLRS имеет два транспортно-пусковых контейнера, в которых по шесть направляющих для неуправляемых ракетных снарядов. После отстрела пустые контейнеры всех снарядов заменяются в течение пяти минут. В экипаж РСЗО входит три человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от грядущей онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится 23 мая, решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загонные отметил, что миф о силе армии России рассыпается и объяснил, почему РФ проигрывает войну в Украине.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

война в Украине РСЗО вторжение России новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:09

"Референдумы" на юге Украины станут провалом: в Киеве разнесли планы РФ по "республикам"

13:00

Гороскоп на завтра, 23 мая 2022: Близнецам – испытания судьбы, Девам – неожиданные деньги, Стрельцам – вещие сны

12:46

"Сдохнет в муках": в Энергодаре партизаны устроили мощный взрыв в подъезде "народного мэра"Фото

12:46

Украина сама деблокирует Черное море: в ОП сказали, что для этого нужноВидео

12:39

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
12:23

"Мы жалеем их": пропагандистка Симоньян рассмешила отмазкой о провале армии РФ в УкраинеВидео

12:17

Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger уничтожили истребитель РФ Су-25 в Луганской областиВидео

12:02

"Не хватает фур": Брежнева показала, как собирает гуманитарку для украинцев

11:43

Войска РФ усиливаются к северу от Харькова и на восток к Изюмскому направлению – ISWВидео

11:37

Миф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украинемнение

11:17

В Турции проректор ХНУ им. Каразина убил своих детей и ранил женуФото

11:15

"На звания не посмотрю": Потап обещает разобраться с народным артистом Украины Басковым

11:07

Голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину упоительным сине-желтым нарядомВидео

10:52

Войска России атаковали Северодонецк с 4 направлений: ВСУ отбили удар врага – ГайдайВидео

10:32

"Украинцев бросают на украинцев": Арестович назвал потери среди мобилизованных в "ЛДНР"Видео

10:05

Украина требует оружия: разговоры с РФ не помогут, надо вернуть ее в адекватное состояние – ПодолякВидео

10:01

Военный эксперт объяснил, почему масштабное контрнаступление украинской армии под вопросом

09:39

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

09:29

РФ развернула Искандеры у границы с Украиной и вывела в море две трети боеспособных подводных лодок

09:29

В Латвии избили парня с украинским флагом на плечах: нападавшего быстро отыскали и задержали

Реклама
09:16

Очередей не будет: почему всеобщая мобилизация не даст преимущества Кремлюмнение

08:45

Хотел спеть Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе": Блинкен пошутил над хозяином Кремля

08:39

"Победил рак, но потерял связь с людьми": режиссер Оливер Стоун рассказал о болезни Путина

08:24

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – подарок судьбы, Козерогам – важный человек

08:12

Быстро война в Украине не закончится будет: эксперты назвали причины - ВВС

08:03

Партизаны подключились к ВСУ на Запорожье: уничтожили артиллерию и "глушилку" связи

07:31

День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику

07:23

Оккупанты хотят захватить оставшиеся районы Херсонщины и пробиться к Запорожью - западные эксперты

07:00

День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае

06:38

Арестович назвал одну из главных задач России на теперешнем этапе войныВидео

06:29

Стальная фига для Путина: почему Западу нельзя допустить победы Россиимнение

05:40

Украина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – ЗагороднийВидео

05:10

Как выглядит танцующий ковер из Kalush Orchestra без маски - МС КилимМэн в реальной жизни

04:49

Каких женщин выбирают мужчины: главные два качества

04:30

Дали пожизненное: звезде Побега из Шоушенка Моргану Фримену запретили въезд в РФ

04:10

На Украину налетит ураган и ударит "мороз": синоптики предупредили о мощном штормеВидео

03:56

Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж

03:35

Когда в Украине "разрулят" топливный кризис: эксперт назвал сроки и способы

03:31

Как быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагара

03:19

Алла Пугачева прокомментировала развод с Максимом Галкиным

Реклама
03:01

Женский гороскоп на неделю 23-29 мая: Овнам – исполнение желаний, Львам – враги, Козерогам – зависть

02:14

Самоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина

01:35

Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев"

01:28

"Путин отравлен": Даша Астафьева в одном одеяле сделала пикантное предсказаниеВидео

00:31

"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

00:26

Сложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -ЗеленскийВидео

00:01

В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели

21 мая, суббота
23:31

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критикуВидео

23:27

ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

23:12

Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – ПодолякВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять