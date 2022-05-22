Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger уничтожили истребитель РФ Су-25 в Луганской области

Остатки сбитого российского истребителя Су-25 догорают вдали / Telegram-канал Антона Геращенко

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В своем Telegram-канале он опубликовал фото и написал, что остатки российского военного самолета Су-25 догорают вдали. Виден дым. Истребитель сбили в Луганской области из американского ПЗРК Stinger бойцы 3 роты 80-й Отдельной механизированной бригады.

Вдали идет дым от догорающего российского истребителя Су-25 / Telegram-канал Антона Геращенко

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Роты 80 ОМБр на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!" – отметил Геращенко.

Также он подчеркнул, что пилот истребителя катапультироваться не успел.

Армия Украины уничтожает военную технику войск России

Силы обороны Украины в районе села Белогоровка в Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по оккупационным войскам РФ. Вражеские военные подразделения сооружали понтонную переправу, чтобы перебраться на другой берег с перспективой возможного будущего окружения ВСУ на Донбассе. Однако за несколько дней боев они потерпели поражение. Было уничтожено более 70 единиц военной техники захватчиков.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге 6-й роты 92-й бригады ВСУ в Харьковской области. В первый день войны, 24 февраля, бойцы попали в окружение российских войск в Старом Салтове. Украинские подразделения вступили в бой и одержали победу. На следующий день, 25 февраля, они отбили наступление оккупантов на город. Примечательно, что у захватчиков было гораздо больше личного состава и техники.

Войска РФ снова попытались форсировать Северский Донец – на этот раз неподалеку от Серебрянки в Донецкой области. ВСУ ударили по военной технике и личному составу противника. Оккупанты понесли серьезные потери – ликвидирована минимум одна батальонная тактическая группа, а понтонное мостовое оборудование было выведено из строя.

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