Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУ

Разбитая ВСУ военная техника российских оккупантов / Скриншот YouTube-канал Юрия Бутусова

Бойцы 6-й роты 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины совершили настоящий подвиг, когда 24 февраля они одержали победу над российскими оккупационными войсками в Старом Салтове Харьковской области. На следующий день, 25 февраля, бойцы совершили еще один подвиг - пошли на прорыв на Харьков, чтобы спасти свой город от захвата. В неравной битве, когда танки РФ подожгли 3 украинских БТР-4, украинские военные выстояли и нанесли сокрушительный удар по российской колонне. Большинству бойцов удалось прорваться из окружения и выйти к Харькову, где они заняли оборону. Шесть воинов погибли. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что 24 февраля воины ВСУ 6-й роты 92-й механизированной бригады устроили разгром колонны Росгвардии под Старым Салтовом. Украинские подразделения попали в окружение недалеко от границы с Россией. Оккупанты двигались со всех сторон, их было намного больше, чем наших военных. Однако им удалось одержать победу в бою.

Читайте такжеТочные удары по позициям врага: бойцы ВСУ разбили три САУ войск России в Харьковской области

"Этот бой войдёт в историю как подвиг 6-й роты 92-й механизированной бригады: именно эти герои разгромили колонну Росгвардии под Старым Салтовым. 24 февраля ряд подразделений 92-й бригады попали в окружение близ границы с Россией, многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим. В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов", - отметил Бутусов.

Уже на следующий день, 25 февраля, 6-я рота отправилась на прорыв на Харьков для спасения родного города от российской оккупации. Причем они пошли на прорыв по дороге, которая была забита войсками РФ. Колонны врага шли с танками, которые подожгли три единицы украинских БТР-4. Но украинские воины не сдались – они нанесли ракетами Стугна и 30 мм пушками меткие удары по российской колонне. Сокрушили и танковую колонну вражеских войск.

"Силы были неравными - колонны сопровождали российские танки, которые своим огнём подожгли 3 наших БТР-4. Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага, даже в такой страшной и тяжелой обстановке, под огнём со всех сторон. Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии, забитую российскими росгвардейцами, с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами Стугна и 30 мм пушками, дистанция была минимальной, каждый снаряд шёл в цель. Результаты этого разгрома все мы видим. Российские танки подошли к месту боя и ещё 2 наших БТР-4, которые расстреляли колонну, были поражены, после того как отстреляли весь боекомплект. В ходе боя украинские пехотинцы спешили и добивали из стрелкового оружия уцелевших росгвардейцев", - добавил журналист.



Погибли шесть украинских героев. Большинство бойцов с техникой прорвались из окружения и вышли к Харькову, где заняли оборону.

Читайте такжеБойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов России в районе Изюма Харьковской области"Шесть воинов 6-й роты 92-й бригады пали смертью храбрых в ходе прорыва. Однако большинство бойцов и уцелевшие машины сумели прорваться из окружения, и выйти к Харькову, где они мгновенно развернулись для обороны", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Смотрите онлайн новости Харькова

ВСУ освобождают Харьковскую область от оккупантов России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о том, что войска перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что украинские военные пока не переходят в масштабное контрнаступление в Харьковской области. Данные маневры являются тактическими наступательными действиями, а не оперативными контрнаступательными мероприятиями.

Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ освободили ряд населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области – Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково и Перемогу.

Позже армия Украины освободила и село Циркуны, которое было захвачено с начала войны России против Украины.

227-й батальон территориальной обороны ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов на Харьковщине – Верхний Салтов, Замуловка, Байрак, Рубежное. В Боровском сельсовете заявили, что оккупанты отходят от Боровой и Богуславки.

Главред рекомендует: