'Есть очень важный момент': Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

Владимир Зеленский убежден, что встреча лидеров должна привести к конкретному прогрессу.

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Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главное из заявлений Зеленского:

Президент готов провести переговоры с Путиным в Турции

Контакты Эрдогана с Путиным могут помочь организовать встречу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об интересе к переговорам в Турции Зеленский рассказал в интервью CNN Türk. По его словам, контакты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным могут помочь организовать встречу.

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"Я знаю, что у президента Эрдогана есть свои связи с Путиным. По этой причине мы поддерживаем встречу в Турции", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в Турции уже проходили переговоры делегаций, а в ОАЭ встречались технические группы. Несмотря на отдельные результаты, война продолжается. По его мнению, для дальнейшего продвижения необходима политическая воля руководителей стран.

"Но здесь есть очень важный момент. Как вы и сказали, в Турции и без того состоялось множество встреч, а в ОАЭ также прошли встречи между техническими группами и делегациями. Были достигнуты различные результаты, но война продолжается", - пояснил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что встреча лидеров должна привести к конкретному прогрессу. В противном случае ее могут расценить как поражение дипломатии.

РФ не готова к перемирию накануне переговоров в Абу-Даби - оценка аналитиков

Кремль не показывает признаков готовности к прекращению огня в Украине перед трехсторонней встречей, намеченной на 10 ноября в Абу-Даби. По оценке Института изучения войны (ISW), позиция Москвы по предложениям Киева и Вашингтона остается прежней.

Аналитики обратили внимание на недавние заявления Дмитрия Пескова и Юрия Ушакова. Их высказывания не дают оснований говорить о пересмотре российскими властями своей позиции. В ISW считают, что Москва по-прежнему отвергает инициативы о полном или частичном перемирии, несмотря на намерение Украины поднять этот вопрос за столом переговоров.

Мирные переговоры - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Как сообщалось ранее, Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

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Об источнике - CNN Turk CNN Turk - турецкий телеканал, основанный в 1999 году. Относится к одной из ведущих телерадиокомпаний мира, выпуски новостей которой во всем мире смотрят более чем 1,5 миллиарда человек.

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