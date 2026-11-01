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Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Дарья Пшеничник
1 ноября 2026, 11:34
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В то же время Россия пытается отстранить европейских лидеров от мирного процесса, хотя сама требует пересмотреть архитектуру безопасности в Европе.
Кремль нашел новое
Россия пытается представить дальнобойные удары Украины как препятствие для переговоров / Коллаж: Головред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

видео дня
  • Кремль оправдывает срыв переговоров ударами ВСУ по РФ
  • Лавров умалчивает о ежедневных массированных обстрелах Украины
  • Москва стремится отстранить Европу от мирного процесса

Кремль представляет дальнобойные удары Сил обороны по территории России как препятствие для мирных переговоров. Таким образом Москва безосновательно перекладывает на Киев ответственность за собственное нежелание конструктивно участвовать в переговорах, сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете за 31 октября.

Поводом для такой оценки стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова 30 октября. Российский министр выразил недовольство украинскими атаками вглубь России.

"Не свидетельствуют о готовности Киева к переговорам", - заявил Лавров о дальнобойных ударах Украины.

При этом глава российской дипломатии обошел вниманием ежедневные массированные обстрелы украинских городов армией РФ. Не упомянул он и о том, что Кремль неоднократно отвергал предложенные Вашингтоном и Киевом моратории на удары по энергетической инфраструктуре.

Удары как дымовая завеса

По мнению аналитиков ISW, Москва использует украинские удары, как реальные, так и лишь заявленные, чтобы отвлечь внимание от собственной роли в торможении мирного процесса. Этот прием уже не новый.

В частности, к нему прибегали после заявлений о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в декабре 2025 года. Аналогичную тактику Кремль применил и после удара по оккупированному поселку Хорлы в Херсонской области в январе 2026 года.

Москва вытесняет Европу из переговоров

Параллельно Кремль пытается отстранить европейских лидеров от мирного процесса. Парадокс заключается в том, что сама Россия требует, чтобы будущее урегулирование предусматривало перестройку всей системы европейской безопасности.

"Втиснуться" - такое слово подобрал Лавров для описания попыток европейцев присоединиться к переговорному процессу. Глава МИД РФ также выразил сомнение в том, что представители Европы способны принести переговорам какую-либо пользу, - отмечают в ISW.

Кроме того, Кремль вновь публично выдвинул требование вернуть НАТО к границам 1997 года. Впервые это условие в Москве озвучили еще в 2021 году, а в последние дни там неоднократно настаивали, чтобы европейские лидеры не участвовали в переговорах о прекращении войны.

Аналитики подчеркивают, что такие попытки прямо противоречат инициативе президента США Дональда Трампа. Она предусматривает, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свои дела, в частности за оборону и поддержку Украины.

Переговоры с РФ и США: что говорят в ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обсудил с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом вопросы поддержки Украины, российских атак, переговорного процесса и гарантий безопасности.

Буданов отметил усилия США по организации и продвижению переговоров. По его словам, для достижения результата необходимо создать надлежащие условия. Украина ожидает прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. В то же время он критиковал предыдущую администрацию за якобы передачу ресурсов и говорил о сумме в 350 миллиардов долларов во время выступления 27 октября на митинге в Техасе.

Также президент США заявил, что в отношениях с Россией по поводу войны в Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу как подготовку к дальнейшему диалогу. Он отметил, что подготовка переговоров в Абу-Даби должна стать поводом для продвижения процесса.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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