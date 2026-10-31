Один простой трюк поможет сохранить тепло в доме: что нужно сделать с батареей

Чтобы уменьшить потери тепла в доме, не обязательно покупать дорогое оборудование.

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Как уменьшить теплопотери через стены / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как алюминиевая фольга помогает уменьшить теплопотери

Что показало научное исследование 1995 года

Можно ли благодаря этому способу сэкономить на отоплении

Размещение алюминиевой фольги за радиатором - простой способ уменьшить потери тепла в доме. Металлический лист действует как отражающий барьер и возвращает часть теплового излучения от батареи обратно в комнату, вместо того чтобы позволять ему нагревать стену.

Главред выяснил, как фольга влияет на теплопотери и сколько энергии помогает сэкономить.

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Зачем размещать фольгу за радиатором

Алюминиевая фольга или специальный металлизированный экран за батареей действует как отражающий барьер для теплового излучения. Часть энергии, которая обычно передавалась бы стене, отражается обратно в помещение, пишет El Cronista.

Особенно полезен такой способ может быть в домах с плохо утепленными наружными стенами. В таких помещениях участок стены за радиатором может поглощать значительную часть тепла.

В то же время фольга не вырабатывает дополнительной энергии и не повышает температуру самой батареи. Её задача - уменьшить потери тепла через стену и помочь эффективнее использовать уже имеющееся отопление.

Что показало научное исследование 1995 года

Влияние металлических отражающих экранов на теплопотери зданий исследовал ученый Д. Дж. Харрис. Результаты работы под названием "The Use of Metal Foil as a Radiant Barrier to Reduce Heat Loss from Buildings" были опубликованы в 1995 году в журнале "Applied Energy".

В ходе экспериментов в климатической камере исследователи проверяли, как металлический лист за радиатором влияет на теплопотери.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Результаты показали, что при конкретных условиях эксперимента общее потребление энергии для отопления помещения сократилось до 6%. При этом теплопотери через стену непосредственно за радиатором сократились до менее чем 30% от исходного уровня.

Однако эти показатели не стоит воспринимать как гарантированную экономию для каждого дома. Реальный результат зависит от утепления стен, конструкции радиатора и особенностей помещения.

Помогает ли фольга сэкономить на отоплении

Металлические отражающие экраны могут стать недорогим способом уменьшить часть теплопотерь. Наибольшую пользу они способны принести там, где радиаторы установлены у наружных стен с недостаточной теплоизоляцией.

В исследовании Харриса также анализировалось использование металлических листов под подвесными деревянными полами. В этой экспериментальной конфигурации удалось сократить теплопотери до 48%.

Важно учитывать, что обычная тонкая кухонная фольга не всегда обеспечивает такой же эффект, как специальный теплоизоляционный экран. Для лучшего результата стоит использовать материал с отражающим слоем и соблюдать рекомендации по его установке.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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